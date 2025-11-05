Хоккеист из Екатеринбурга умер во время матча
По информации сокомандников, у спортсмена остановилось сердце за пять минут до окончания игры
05 ноября 2025, 11:00, ИА Амител
39-летний хоккеист Александр Красовский скончался во время матча в екатеринбургском ледовом дворце "Локомотив". Спортсмен выступал за команду "Автопапы" в Большой уральской хоккейной лиге, сообщает e1.ru.
По информации сокомандников, у хоккеиста остановилось сердце за пять минут до окончания игры. Семь лет назад спортсмен перенес инфаркт.
После окончания матча состояние Красовского сначала стабилизировалось – врач зафиксировал нормальное давление. Однако спустя десять минут хоккеист потерял сознание. Медики проводили реанимационные мероприятия в течение часа, но спасти жизнь спортсмена не удалось.
Александр Красовский был женат, у него остались двое детей.
11:46:26 05-11-2025
Профессиональный спорт не щадит никого.
Неторопливая утренняя зарядка спасает миллионы людей от подобного.
20:28:02 05-11-2025
Джими Фиксу это расскажите. Мой дед профессионально курил и пил - 89 лет умер. Моя бабушка - , его жена, профессионально не курила и не пила - 69. Не угадаешь.