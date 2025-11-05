НОВОСТИПроисшествия

Хоккеист из Екатеринбурга умер во время матча

По информации сокомандников, у спортсмена остановилось сердце за пять минут до окончания игры

05 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru
Хоккей / Фото: amic.ru

39-летний хоккеист Александр Красовский скончался во время матча в екатеринбургском ледовом дворце "Локомотив". Спортсмен выступал за команду "Автопапы" в Большой уральской хоккейной лиге, сообщает e1.ru.

По информации сокомандников, у хоккеиста остановилось сердце за пять минут до окончания игры. Семь лет назад спортсмен перенес инфаркт.

После окончания матча состояние Красовского сначала стабилизировалось – врач зафиксировал нормальное давление. Однако спустя десять минут хоккеист потерял сознание. Медики проводили реанимационные мероприятия в течение часа, но спасти жизнь спортсмена не удалось.

Александр Красовский был женат, у него остались двое детей. 

Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:46:26 05-11-2025

Профессиональный спорт не щадит никого.
Неторопливая утренняя зарядка спасает миллионы людей от подобного.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

20:28:02 05-11-2025

Джими Фиксу это расскажите. Мой дед профессионально курил и пил - 89 лет умер. Моя бабушка - , его жена, профессионально не курила и не пила - 69. Не угадаешь.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров