Российские силы ПВО уничтожили 235 украинских беспилотников за ночь

Самое большое количество БПЛА сбито в Брянской области

14 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Всего российскими силами ПВО в ночное время было уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – проинформировало ведомство.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над территориями Брянской области (35 единиц), Республики Крым (32 единицы) и Краснодарского края (22 единицы). Также беспилотники уничтожались над Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской, Белгородской, Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.

В Волгоградской области произошли взрывы в небе, предположительно, связанные с работой систем ПВО. В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе в городе Урюпинске возник сильный пожар. На месте работают пожарные и оперативные службы.