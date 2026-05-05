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Новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей утвердили в России

Внедрение стандарта поможет своевременно планировать техническое обслуживание

05 мая 2026, 22:07, ИА Амител

Руль автомобиля / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru
Руль автомобиля / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

В России утвердили новый стандарт, регулирующий применение искусственного интеллекта в автомобилях для контроля выбросов вредных веществ. Об этом сообщили в Росстандарте, уточнив, что документ вступит в силу уже 15 июня текущего года и должен задать единые правила для таких технологий, пишут РИА Новости.

«Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт ПНСТ 1056-2026 "Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу. Общие положения". Документ формирует единые требования к искусственному интеллекту для контроля выбросов вредных веществ автомобильным транспортом», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ИИ-системы будут анализировать ключевые параметры, включая индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели, поступающие с датчиков и специализированного оборудования. Это позволит в режиме реального времени отслеживать уровень выбросов, выявлять источники загрязнения и прогнозировать экологическую нагрузку.

При превышении нормативов система сможет уведомлять водителя прямо в салоне, давать рекомендации по эксплуатации автомобиля и передавать данные операторам автопарков. Ожидается, что внедрение стандарта поможет своевременно планировать техническое обслуживание, снизить экологические риски и обеспечить прозрачную отчетность.

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Транспорт Россия Авто
       

Комментарии 4

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Гость

23:38:26 05-05-2026

И как Автоваз это внедрит за месяц?

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Гость

06:43:30 06-05-2026

Гость (23:38:26 05-05-2026) И как Автоваз это внедрит за месяц?... Может будут исключения. АВТОВАЗ можно назвать Неавтомобиль, по аналогии с немолоком.

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Гость

12:33:22 06-05-2026

Гость (23:38:26 05-05-2026) И как Автоваз это внедрит за месяц?... А с чего вы взяли, что применение этого стандарта тоже начнется через месяц? И вообще будет обязательным?

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Гость

11:59:49 06-05-2026

Причём тут интеллект искусственный?Просто датчики.

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