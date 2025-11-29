У православных христиан идет 40-дневный пост, который завершится 7 января 2026 года

29 ноября 2025, 06:55, ИА Амител

В храме / Фото: amic.ru

28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост. В течение 40 дней они будут готовиться к Рождеству Христову. Этот пост по сравнению с Великим или Успенским гораздо мягче, но и у него есть свои запреты и правила.

Что запрещено делать православным до 7 января и нужно ли поститься всем – в материале amic.ru.

1 Зачем православные христиане постятся перед Рождеством? Рождение Иисуса Христа – одно из главных христианских событий. Ему предшествует Рождественский, или Филиппов пост, который длится 40 дней – с 28 ноября до Сочельника, 6 января. Главная цель поста – очиститься душой и телом, чтобы встретить рождение младенца Иисуса. Со слов священников, это время для того, чтобы стать лучше: побороть свои слабости и пороки, забыть про гнев, насилие и нетерпимость. В это время нужно сделать самого себя добрее и светлее, ведь только через милосердие, покаяние и молитву можно подготовиться к рождению Христа.

2 Что можно и нельзя есть в Рождественский пост? На 40 дней постящиеся отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов. Самые строгие дни поста – среда и пятница. В это время можно есть только необработанную пищу (сухоядение). В период всего Рождественского поста разрешено есть следующие продукты: крупы;

фрукты;

овощи;

орехи;

хлеб;

рыба и морепродукты – в некоторые дни. Согласно календарю питания, можно выпивать немного вина по воскресеньям и большим праздникам: 4 декабря (Введение во храм Пресвятой Богородицы), 13 декабря (День апостола Андрея Первозванного) и 19 декабря (День святителя Николая Чудотворца).

3 А что запрещено делать во время Поста? По церковному уставу, в течение 40 дней нельзя грешить, веселиться, ругаться матом и ссориться. Кроме того, Рождественский пост – это неудачное время для женитьбы. Церковь считает, что начинать супружескую жизнь во время, отведенное для покаяния, неправильно. Кроме того, даже самая скромная и нешумная свадьба – это все равно праздник, а в пост нужно ограничить веселье. В ожидании Рождества следует помогать ближним, прощать окружающим их проступки и дурные мысли. А еще в пост можно принять крещение, но перед этим обязательно подготовиться к нему и спросить у духовника, как лучше это сделать.