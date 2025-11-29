НОВОСТИОбщество

Рождественский пост в 2025 году. Что нельзя делать и как нужно питаться

У православных христиан идет 40-дневный пост, который завершится 7 января 2026 года

29 ноября 2025, 06:55, ИА Амител

В храме / Фото: amic.ru
В храме / Фото: amic.ru

28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост. В течение 40 дней они будут готовиться к Рождеству Христову. Этот пост по сравнению с Великим или Успенским гораздо мягче, но и у него есть свои запреты и правила.

Что запрещено делать православным до 7 января и нужно ли поститься всем – в материале amic.ru.

1

Зачем православные христиане постятся перед Рождеством?

Рождение Иисуса Христа – одно из главных христианских событий. Ему предшествует Рождественский, или Филиппов пост, который длится 40 дней – с 28 ноября до Сочельника, 6 января.

Главная цель поста – очиститься душой и телом, чтобы встретить рождение младенца Иисуса. Со слов священников, это время для того, чтобы стать лучше: побороть свои слабости и пороки, забыть про гнев, насилие и нетерпимость. В это время нужно сделать самого себя добрее и светлее, ведь только через милосердие, покаяние и молитву можно подготовиться к рождению Христа.

2

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост?

На 40 дней постящиеся отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов. Самые строгие дни поста – среда и пятница. В это время можно есть только необработанную пищу (сухоядение).

В период всего Рождественского поста разрешено есть следующие продукты:

  • крупы;
  • фрукты;
  • овощи;
  • орехи;
  • хлеб;
  • рыба и морепродукты – в некоторые дни.

Согласно календарю питания, можно выпивать немного вина по воскресеньям и большим праздникам: 4 декабря (Введение во храм Пресвятой Богородицы), 13 декабря (День апостола Андрея Первозванного) и 19 декабря (День святителя Николая Чудотворца). 

3

А что запрещено делать во время Поста?

По церковному уставу, в течение 40 дней нельзя грешить, веселиться, ругаться матом и ссориться. Кроме того, Рождественский пост – это неудачное время для женитьбы. Церковь считает, что начинать супружескую жизнь во время, отведенное для покаяния, неправильно. Кроме того, даже самая скромная и нешумная свадьба – это все равно праздник, а в пост нужно ограничить веселье.
В ожидании Рождества следует помогать ближним, прощать окружающим их проступки и дурные мысли. А еще в пост можно принять крещение, но перед этим обязательно подготовиться к нему и спросить у духовника, как лучше это сделать.
 
4

Соблюдать пост нужно всем?

Нет. Соблюдать строгий пост нужно только монахам, а обычным людям это делать совсем необязательно. Но если вы решили поститься, лучше обсудить этот вопрос с духовником. В церкви вам дадут рекомендации, стоит ли вообще поститься и как это правильно делать. У всех разные особенности организма и состояние здоровья, это важно учитывать. К тому же детям, беременным и болеющим лучше не поститься вообще.

религия

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров