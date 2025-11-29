Рождественский пост в 2025 году. Что нельзя делать и как нужно питаться
У православных христиан идет 40-дневный пост, который завершится 7 января 2026 года
29 ноября 2025, 06:55, ИА Амител
28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост. В течение 40 дней они будут готовиться к Рождеству Христову. Этот пост по сравнению с Великим или Успенским гораздо мягче, но и у него есть свои запреты и правила.
Что запрещено делать православным до 7 января и нужно ли поститься всем – в материале amic.ru.
Зачем православные христиане постятся перед Рождеством?
Рождение Иисуса Христа – одно из главных христианских событий. Ему предшествует Рождественский, или Филиппов пост, который длится 40 дней – с 28 ноября до Сочельника, 6 января.
Главная цель поста – очиститься душой и телом, чтобы встретить рождение младенца Иисуса. Со слов священников, это время для того, чтобы стать лучше: побороть свои слабости и пороки, забыть про гнев, насилие и нетерпимость. В это время нужно сделать самого себя добрее и светлее, ведь только через милосердие, покаяние и молитву можно подготовиться к рождению Христа.
Что можно и нельзя есть в Рождественский пост?
На 40 дней постящиеся отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов. Самые строгие дни поста – среда и пятница. В это время можно есть только необработанную пищу (сухоядение).
В период всего Рождественского поста разрешено есть следующие продукты:
- крупы;
- фрукты;
- овощи;
- орехи;
- хлеб;
- рыба и морепродукты – в некоторые дни.
Согласно календарю питания, можно выпивать немного вина по воскресеньям и большим праздникам: 4 декабря (Введение во храм Пресвятой Богородицы), 13 декабря (День апостола Андрея Первозванного) и 19 декабря (День святителя Николая Чудотворца).
