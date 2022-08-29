В Рубцовске вырастили гигантский помидор

В Рубцовске прошёл фестиваль «День рубцовского помидора», пишет «Алтайская правда».

На мероприятии, которое состоялось 27 августа, провели народные конкурсы на самый большой помидор, на самый оригинальный овощной костюм, на самую креативную овощную поделку, на самый причудливый овощ.

«Кульминацией праздника стало награждение рубцовчан, вырастивших самые большие помидоры», — отмечает издание.

Как уточняет «Блогерша Рубцовск», помидор-победитель весил 1381 грамм.

Помидор в Рубцовске / Фото: vk.com/public211365661