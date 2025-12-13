Русский Зорро, мистика и вселенная комиксов. Чем ТВ-3 будет удивлять зрителей в 2026 году

Почему телеканал не переключают даже днем и какие новинки он представит в новом сезоне?

13 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Закрытая презентация нового сезона телеканала ТВ-3 / Фото: предоставлено ТВ-3

Мистические детективы и мелодрамы, супергеройские истории и душевные семейные шоу – все это зрители увидят в 2026 году на телеканале ТВ-3 (16+). Его команда анонсировала съемки новых масштабных проектов и продолжение полюбившихся сериалов, а также раскрыла, как строит целые вселенные из своих эксклюзивов. Об этом на закрытой презентации в Москве рассказали генеральный продюсер телеканала Константин Обухов, руководитель направления производства телефильмов Ольга Ермакова и директор по маркетингу Елена Голдаева.

Чем зрителей привлекает телеканал ТВ-3 и какими проектами он будет удивлять в 2026 году – в материале amic.ru.

"Растем не только в цифрах, но и в репутации"

Итоги года подвел генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов. Он отметил, что аудитория телеканала стабильно растет: +26% по базовой доле, +53% в дневном блоке будней и +34% в прайме выходных.

«Эти цифры – результат не случайностей и не удачи. Это следствие той большой работы, которую мы проделали вместе с Александром Жаровым, Тиной Канделаки и, конечно же, моей командой: продюсерские группы, PR, маркетинг, промо, дизайн, digital», – подчеркнул Обухов.

Генеральный продюсер канала обратил внимание на то, что ТВ-3 стал брендом с четкой архитектурой, цельной стратегией и узнаваемой интонацией.

«Это значит, что мы растем не только в цифрах, но и в репутации», – заметил он.

Константин Обухов / Фото: amic.ru

Также Обухов напомнил, что на телеканале очень долго шел западный контент. Но благодаря большой работе, которую проделала команда ТВ-3, на телеканале появилось больше эксклюзивов, которые полюбили зрители.

«Мы стали производить собственный контент. Конечно, многие, наверное, скажут, что ТВ-3 – это мистический телеканал. Уже давно это не совсем так. И мне кажется, мы нашли, что сейчас выбирает зритель канала ТВ-3 и поэтому пришли к таким результатам», – считает генпродюсер канала.

Больше десяти лет зрителей собирают у экранов одни из самых известных проектов ТВ-3 – сериалы "Гадалка" и "Слепая". Обухов отметил, что к этому контенту относятся по-разному, но повторить его с таким же успехом пока не получилось ни у кого.

«Уже вышло 19 сезонов "Гадалки" (сейчас в эфире идет 20-й), 12 сезонов "Слепой". Про этот контент можно говорить по-разному. Есть те, кто скажут: "Мы сделаем так же", но за 12 лет этого не повторил никто», – заключил он.

Константин Обухов / Фото: предоставлено ТВ-3

Каких эксклюзивов ждать зрителям ТВ-3 в 2026 году?

Константин Обухов анонсировал ряд проектов о доме, семье и повседневной жизни. Это легкая соревновательная программа о региональных кухнях "Гастроэкспедиция" с Михаилом Стогниенко, "Ремонт на миллион", душевное шоу о путешествиях и традициях "Дома вкуснее", а также доброе дорожное приключение отца и дочери "С батей на рыбалку".

Кстати, звездные гости считают, что сейчас зрителям как никогда нужны семейные фильмы и шоу. Таким мнением с amic.ru поделился актер Александр Златопольский, который посетил закрытую презентацию ТВ-3 вместе с Анфисой Чеховой:

«У нас такое непростое время, мягко говоря. Поэтому людям, я точно могу сказать, нужны добрые семейные фильмы и такие же эмоции от актеров. И телеканалы как источник вещания этих фильмов и программ могут зарядить людей добрыми эмоциями и позитивом», – сказал артист.

Александр Златопольский и Анфиса Чехова / Фото: предоставлено ТВ-3

Кроме того, ТВ-3 снимет приключенческий сериал "Дубровский. Зорро в России". Его сюжет соединяет в себе истории героя-мстителя Зорро и Владимира Дубровского, персонажа знаменитого романа А.С. Пушкина.

«В какой-то момент мы подумали: а почему бы не попробовать соединить два очень разных, но, по сути, близких образа – Дубровского и Зорро? Оба они – мстители, одиночки, люди, которые будут драться за правду. Нам хотелось создать масштабный исторический аттракцион, отдать дань русской классике и при этом позволить себе смелую фантазию – представить, каким мог бы быть дальнейший путь Дубровского после событий одноименного романа Пушкина, к которому мы относимся с большим уважением. Это рискованный шаг, но именно такие эксперименты, как показывает опыт, зрителю особенно интересны – достаточно вспомнить знаковый проект "Гоголь" с Александром Петровым. Очень хочется верить, что и "Дубровский" со временем займет такое же важное место в линейке оригинальных проектов канала», – рассказал генеральный продюсер ТВ-3.

В сериале сыграют Олег Гаас, Александр Семчев, Сергей Городничий, Марина Ворожищева, Лукерья Ильяшенко и другие актеры.

Кадр трейлера "Дубровский. Зорро в России" / Фото: amic.ru

А еще на 2026 год запланированы съемки и показы мистических детективов "Ангел" и "Зов русалки", триллера "Террикон", мелодрамы "Менталистка" и "Колдунья", а также криминального детектива "Возвращенец". Об этом рассказала руководитель направления производства телефильмов Ольга Ермакова.

«Мы сознательно выходим за пределы привычной "столичной" картинки, чтобы в кадре появлялась живая, узнаваемая страна. Для нас важно, чтобы даже самые фантастические истории оставались про реальную жизнь. И чтобы за мистикой всегда стоял человек, его выбор, его боль, его надежда», – подчеркнула Ермакова.

И, конечно, зрители увидят новые сезоны любимых сериалов "Ронин", "Кордон" и "Лиса".

Закрытая презентация нового сезона телеканала ТВ-3 / Фото: предоставлено ТВ-3

Не просто реклама. Как ТВ-3 превращает свои проекты в целые вселенные

Среди любимых героев телеканала – не только персонажи захватывающих шоу, сериалов и фильмов. Как рассказала директор по маркетингу ТВ-3 Елена Голдаева, за последние два года к ним прибавился логотип в форме тетраэдра. Он стал участником новых форматов рекламы и уникальных заставок.

«Логотип ТВ-3 в форме тетраэдра за последние два года стал полноценным героем нашего канала. Именно ТВ-3 стал первым телеканалом в России, создавшим для своих партнеров совершенно новый формат рекламы: мы интегрировали их прямо в логотип и соединили мир ТВ-3 с рекламными сообщениями клиентов», – отметила Голдаева.

Елена Голдаева / Фото: предоставлено ТВ-3

А еще ТВ-3 совместно с Bubble Comics создает свою вселенную комиксов по трем самым популярным сериалам: "Ронин", "Кордон" и "Лиса".

«Сейчас мы делаем еще один важный шаг – вместе с Bubble Comics рассказываем новые истории любимых героев ТВ-3 в комикс-вселенной и создаем кроссовер по трем проектам канала, где персонажи встретятся, чтобы раскрыть новое дело», – утончила Елена Голадева.

На презентации впервые была показана обложка кроссовера, который выйдет под названием: "Союз трех: Эксперимент Грина".

Презентация комиксов от Bubble Comics и ТВ-3 / Фото: amic.ru

Новый сезон ТВ-3 объединил в себе мистику, приключения, детективы, сюжеты о семьях и повседневной жизни, а также новые рекламные форматы, которые погружают зрителя в неповторимый мир телеканала. Благодаря ярким и захватывающим проектам ТВ-3 становится все более узнаваемым и востребованным в России.