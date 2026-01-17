С 1 сентября 2026 года во всех школах страны появятся оценки за поведение

Ранее проект был апробирован в нескольких регионах страны

17 января 2026, 18:25, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

С сентября 2026 года во всех школах России может появиться оценка, отражающая поведение учащихся. Экспериментальный проект был запущен в семи субъектах федерации.

Министерство просвещения разработало проект приказа, предусматривающий введение оценки за поведение в общеобразовательных учреждениях. Предлагаемые поправки коснутся правил организации и проведения образовательного процесса по основным общеобразовательным программам.

Эксперимент начался в начале 2025/2026 учебного года в Новгородской, Тульской, Ярославской, Ленинградской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии. В общей сложности в нем добровольно приняли участие 89 учебных заведений. Оценивание поведения проводится только среди учеников пятых-восьмых классов.