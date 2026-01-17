С 1 сентября 2026 года во всех школах страны появятся оценки за поведение
Ранее проект был апробирован в нескольких регионах страны
17 января 2026, 18:25, ИА Амител
С сентября 2026 года во всех школах России может появиться оценка, отражающая поведение учащихся. Экспериментальный проект был запущен в семи субъектах федерации.
Министерство просвещения разработало проект приказа, предусматривающий введение оценки за поведение в общеобразовательных учреждениях. Предлагаемые поправки коснутся правил организации и проведения образовательного процесса по основным общеобразовательным программам.
Эксперимент начался в начале 2025/2026 учебного года в Новгородской, Тульской, Ярославской, Ленинградской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии. В общей сложности в нем добровольно приняли участие 89 учебных заведений. Оценивание поведения проводится только среди учеников пятых-восьмых классов.
19:08:55 17-01-2026
Раньше было две оценки поведения: 2 и 5.
Очевидно, что этот шаблон не позволит одинаково объективно оценить поведение на разных предметах даже в одной параллели
21:07:35 17-01-2026
Гость (19:08:55 17-01-2026) Раньше было две оценки поведения: 2 и 5.Очевидно, что эт...
Примерное, удовлетворительное, неудовлетворительное. А вам все бы как раньше! Поэтому и живем так.
11:49:43 18-01-2026
Гость (21:07:35 17-01-2026) Примерное, удовлетворительное, неудовлетворительное. А в... Не набор оценок имел в виду, а разные требования к самому поведению, разные нагрузки и риски на предметах
12:22:58 18-01-2026
Гость (11:49:43 18-01-2026) Не набор оценок имел в виду, а разные требования к самому по... Чего???
16:37:40 18-01-2026
Гость (12:22:58 18-01-2026) Чего??? ... Именно поэтому так живём, потому что большинство считает себя докой во всем, а умение разломать ничего не создав преподносится как величие ума и опыта.
Те кто отменял оценку за поведение в принципе не допускали вариант ее возвращения через десятилетия, теперь впереди очередные танцы на ржавых граблях вместо развития высоких технологий. Только каждое следующее поколение идейных и эффективных вырастает с эволюционными отклонениями. Маниакальное отрицание опыта прежних поколений одна из причин приближения цивилизации к каменному веку, а не к звездам
19:19:49 17-01-2026
никогда такого не было .... и вот опять
19:27:59 17-01-2026
у нас в частной школе эти оценки по договоренности с родителями, выставляются уже 4 года.
20:36:37 17-01-2026
Гость (19:27:59 17-01-2026) у нас в частной школе эти оценки по договоренности с родител... Зачем тебе частная школа?Переходи в обычную!!!
21:06:16 17-01-2026
Гость (19:27:59 17-01-2026) у нас в частной школе эти оценки по договоренности с родител...
И что меняется от этих отметок? Ну ладно, в частной на выход могут попросить с вещами. А в обычной? Лишняя головная боль учителям и классным руководителям.
19:57:28 17-01-2026
Давно пора
20:36:33 17-01-2026
Ну если не будут занижать по абсурдным причинам, типа предвзятое отношение к ученику, или школьник не пошел в театр или какое то мероприятие, и т д. , то ладно.
21:23:57 17-01-2026
Не верю, что это может что-то улучшить.
07:50:54 18-01-2026
Нам еще и за прилежание ставили
10:16:28 18-01-2026
Гость (07:50:54 18-01-2026) Нам еще и за прилежание ставили...
Ща за послушание и лояльность сделают. И детям и родителям.
12:50:39 18-01-2026
Гость (07:50:54 18-01-2026) Нам еще и за прилежание ставили... За прилежание выставляются оценки по предмету
11:04:26 18-01-2026
Нынешних деток вряд ли оценками за поведение испугаешь.
12:49:21 18-01-2026
чтобы оценки за поведение были объективные, нужно ставить камеры в местах, где дети отдыхают между уроками - в коридоре, в столовой. В классе тоже должна быть общая камера, направленная в сторону класса.
Поведение ученика в школе не должно причинять вред моральный и материальный учащимся, работникам школы, имуществу школы.
14:09:44 18-01-2026
гость (12:49:21 18-01-2026) чтобы оценки за поведение были объективные, нужно ставить ка... Ага. А классный руководитель должен сидеть и просматривать дённо и нощно эти камеры, записи с них и поведение оценивать? Вы правда дураки или только прикидываетесь?
20:09:37 18-01-2026
Как же старье доживающее хватается за эти волоски прошлого... Их вроде бы эта информация вообще никак не касается. Но какой щенячий восторг от того, что даже появится гипотетическая возможность, что будет хоть что-то ---как раньше----!!!! Это магическое, как раньше! Это агония. Не-а! Не будет!
07:26:52 19-01-2026
Гость (20:09:37 18-01-2026) Как же старье доживающее хватается за эти волоски прошлого..... Каждый молодой становится со временем "старьем". Если доживет,конечно, с своим отношением к старшему поколению. Даже толстосума время не пощадит. А глупого -тем более.