С 1 сентября 2026 года во всех школах страны появятся оценки за поведение

Ранее проект был апробирован в нескольких регионах страны

17 января 2026, 18:25, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

С сентября 2026 года во всех школах России может появиться оценка, отражающая поведение учащихся. Экспериментальный проект был запущен в семи субъектах федерации.

Министерство просвещения разработало проект приказа, предусматривающий введение оценки за поведение в общеобразовательных учреждениях. Предлагаемые поправки коснутся правил организации и проведения образовательного процесса по основным общеобразовательным программам.

Эксперимент начался в начале 2025/2026 учебного года в Новгородской, Тульской, Ярославской, Ленинградской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии. В общей сложности в нем добровольно приняли участие 89 учебных заведений. Оценивание поведения проводится только среди учеников пятых-восьмых классов.

Школа / Фото: amic.ru

Комментарии

Avatar Picture
Гость

19:08:55 17-01-2026

Раньше было две оценки поведения: 2 и 5.
Очевидно, что этот шаблон не позволит одинаково объективно оценить поведение на разных предметах даже в одной параллели

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:35 17-01-2026

Гость (19:08:55 17-01-2026) Раньше было две оценки поведения: 2 и 5.Очевидно, что эт...
Примерное, удовлетворительное, неудовлетворительное. А вам все бы как раньше! Поэтому и живем так.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:43 18-01-2026

Гость (21:07:35 17-01-2026) Примерное, удовлетворительное, неудовлетворительное. А в... Не набор оценок имел в виду, а разные требования к самому поведению, разные нагрузки и риски на предметах

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:58 18-01-2026

Гость (11:49:43 18-01-2026) Не набор оценок имел в виду, а разные требования к самому по... Чего???

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:40 18-01-2026

Гость (12:22:58 18-01-2026) Чего??? ... Именно поэтому так живём, потому что большинство считает себя докой во всем, а умение разломать ничего не создав преподносится как величие ума и опыта.
Те кто отменял оценку за поведение в принципе не допускали вариант ее возвращения через десятилетия, теперь впереди очередные танцы на ржавых граблях вместо развития высоких технологий. Только каждое следующее поколение идейных и эффективных вырастает с эволюционными отклонениями. Маниакальное отрицание опыта прежних поколений одна из причин приближения цивилизации к каменному веку, а не к звездам

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:19:49 17-01-2026

никогда такого не было .... и вот опять

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:59 17-01-2026

Гость

19:27:59 17-01-2026

у нас в частной школе эти оценки по договоренности с родителями, выставляются уже 4 года.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

20:36:37 17-01-2026

Кость

20:36:37 17-01-2026

Гость (19:27:59 17-01-2026) у нас в частной школе эти оценки по договоренности с родител... Зачем тебе частная школа?Переходи в обычную!!!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:16 17-01-2026

Гость (19:27:59 17-01-2026) у нас в частной школе эти оценки по договоренности с родител...
И что меняется от этих отметок? Ну ладно, в частной на выход могут попросить с вещами. А в обычной? Лишняя головная боль учителям и классным руководителям.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:28 17-01-2026

Давно пора

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:33 17-01-2026

Гость

20:36:33 17-01-2026

Ну если не будут занижать по абсурдным причинам, типа предвзятое отношение к ученику, или школьник не пошел в театр или какое то мероприятие, и т д. , то ладно.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:57 17-01-2026

Не верю, что это может что-то улучшить.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:50:54 18-01-2026

Нам еще и за прилежание ставили

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:28 18-01-2026

Гость (07:50:54 18-01-2026) Нам еще и за прилежание ставили...
Ща за послушание и лояльность сделают. И детям и родителям.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:50:39 18-01-2026

гость

12:50:39 18-01-2026

Гость (07:50:54 18-01-2026) Нам еще и за прилежание ставили... За прилежание выставляются оценки по предмету

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:04:26 18-01-2026

Нынешних деток вряд ли оценками за поведение испугаешь.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:49:21 18-01-2026

чтобы оценки за поведение были объективные, нужно ставить камеры в местах, где дети отдыхают между уроками - в коридоре, в столовой. В классе тоже должна быть общая камера, направленная в сторону класса.

Поведение ученика в школе не должно причинять вред моральный и материальный учащимся, работникам школы, имуществу школы.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:44 18-01-2026

Гость

14:09:44 18-01-2026

гость (12:49:21 18-01-2026) чтобы оценки за поведение были объективные, нужно ставить ка... Ага. А классный руководитель должен сидеть и просматривать дённо и нощно эти камеры, записи с них и поведение оценивать? Вы правда дураки или только прикидываетесь?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:37 18-01-2026

Гость

20:09:37 18-01-2026

Как же старье доживающее хватается за эти волоски прошлого... Их вроде бы эта информация вообще никак не касается. Но какой щенячий восторг от того, что даже появится гипотетическая возможность, что будет хоть что-то ---как раньше----!!!! Это магическое, как раньше! Это агония. Не-а! Не будет!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:26:52 19-01-2026

Горожанин.

07:26:52 19-01-2026

Гость (20:09:37 18-01-2026) Как же старье доживающее хватается за эти волоски прошлого..... Каждый молодый становится со временем "старьем". Если доживет,конечно, с своим отношением к старшему поколению. Даже толстосума время не пощадит. А глупого -тем более.

  -2 Нравится
Ответить
