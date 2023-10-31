Из-за погоды в аэропорту Барнаула задержали утренние рейсы

Причиной стал густой туман, который с утра накрыл краевую столицу

31 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Утром во вторник, 31 октября, в Барнауле задержали вылет пяти авиарейсов. Соответствующие данные указаны на онлайн-табло в аэропорту имени Титова.

Вовремя покинуть краевую столицу не смогли два рейса Барнаул – Москва, а также два борта до Сочи и один – до Красноярска. Кроме того, задерживается прибытие двух самолетов из Москвы, еще двух – из Сочи и одного – из Красноярска.

По предварительной информации, задержка превысит несколько часов. В частности, самолет "Аэрофлота" до Москвы должен был вылететь в 09:55, однако сейчас время вылета указано 14:57.

Причиной стал густой туман, который с утра накрыл Барнаул.