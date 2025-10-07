Сбер помогает школьникам Алтая знакомиться с основами искусственного интеллекта

В новом сезоне проекта "Урок цифры" эксперты расскажут об ИИ-агентах

Уже семь лет Сбер активно участвует в образовательной инициативе "Урок цифры". За этот период возможность пройти профориентацию в ИТ-сфере, изучить перспективы карьеры в высокотехнологичных отраслях и развить цифровые навыки получили 25 млн школьников по всей России.

Новый сезон проекта стартовал 22 сентября и продлится до 12 октября 2025 года. В нем внимание сосредоточили на ИИ-агентах – ключевом шаге в развитии нейроразума. Занятия организовал благотворительный фонд "Вклад в будущее" с экспертной поддержкой Сбера и команды GigaChat ("ГигаЧат").

За первую неделю в Сибири провели более 70 уроков, к которым присоединились около 2000 учеников с 1-го по 11-й класс. Уроки проходили не только в сельских школах и небольших городах, но и в крупных региональных центрах.

«Современные дети растут в среде стремительно развивающихся технологий, и Сбер проводит уроки цифры для того, чтобы рассказать детям о сложном простым и понятным языком», – пояснил управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

По его словам, очень важно, чтобы дети не только использовали искусственный интеллект, но и разбирались в его основах.

