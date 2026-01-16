Сбер за год защитил сибиряков от потери 1,5 млрд рублей

Технологии против мошенничества работают на основе искусственного интеллекта

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Благодаря технологиям защиты от мошенничества Сбер за год сохранил около 1,5 млрд рублей жителей регионов Сибири. В 2025-м объем предотвращенного ущерба увеличился в 7,5 раза.

Как работает защита

На фоне быстрого роста цифровых преступлений системы борьбы с мошенничеством становятся важным преимуществом для банков. В основе антифрод-защиты Сбера – постоянно улучшаемая модель искусственного интеллекта, которая проверяет операции клиентов.

Сегодня система в режиме онлайн анализирует десятки миллионов транзакций и обрабатывает более сотни показателей в секунду. В работу также включены данные от компаний – партнеров финансового рынка. Это позволяет быстрее находить подозрительные операции и блокировать их до того, как деньги уйдут мошенникам.

«Финансовая безопасность клиентов – это один из основных приоритетов в нашей работе. Для повышения эффективности противодействия мошенникам мы регулярно усовершенствуем технологии антифрод-защиты, обучаем сотрудников и обновляем "Кибрарий" – онлайн-библиотеку знаний по кибербезопасности», – сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Безопасность в приложении

Напомним, в конце 2025 года Сбер изменил раздел "Безопасность" в приложении СберБанк Онлайн. Теперь он работает в формате квеста и показывает уровень киберзащиты пользователя – базовый, средний или продвинутый. Отправной точкой всегда является антифрод-защита банка, которая автоматически действует для всех клиентов.

Чтобы поднять уровень защиты, нужно выполнять практические шаги – подключать бесплатные сервисы безопасности, например, "Определитель номера" и "Антивирус".

В разделе также есть функции для быстрого реагирования: "Сообщить о мошеннике", "Закрыть доступ к картам и счетам", "Сменить пароль от "Госуслуг". Там же разместили обучающие материалы и советы по цифровой грамотности.

Формат "Уровни безопасности" помогает наглядно показать, какие бесплатные сервисы усиливают личную защиту. Участие пользователей в этом процессе позволяет осознанно управлять своей безопасностью и лучше разбираться в цифровых рисках.

Раздел "Безопасность" в новом виде работает бесплатно для владельцев Android* с версией СберБанк Онлайн от 16.16 и выше. Открыть его можно через иконку "Щит" на главной странице приложения или в разделе "Все настройки" – "Безопасность".

