Шаг к успеху. В Барнауле пройдет женский форум о бизнесе и личном росте

26 сентября 2025 года в Барнауле (ул. Солнечная Поляна, 15) пройдет важное событие для целеустремленных женщин, которые хотят развивать бизнес или вывести карьеру на новый уровень. Форум станет платформой для обмена опытом, получения новых знаний и мотивации от экспертов со всей страны.

Организаторы подготовили насыщенную программу:

Тренды будущего – возможность заглянуть в 2026 год вместе со столичным экспертом и понять, в каком направлении двигаться уже сегодня;

реалии бизнеса – кейсы от предпринимательниц из Барнаула, Кемерова и Астрахани, которые поделятся не только успехами, но и расскажут об ошибках;

Личная стратегия – практические советы по планированию жизни и достижению целей без выгорания;

Публичность – как преодолеть страх перед камерой и научиться эффективно представлять себя и свой бизнес, привлекая клиентов и партнеров;

показ мод – завершение дня с показом деловых образов, которые докажут, что стиль может быть не только строгим, но и модным.

«Это событие, после которого появляется огромное количество энергии, конкретных идей и полезных контактов. Обязательно советуем взять с собой побольше визиток», – отмечают организаторы.

Участие в форуме бесплатное, но количество мест ограничено. Для того чтобы гарантированно попасть на все секции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

