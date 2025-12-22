Школьников Барнаула приглашают провести новогодние каникулы в ИТ-лагере весело и с пользой

Интересно отдохнуть смогут ребята от 7 до 14 лет

Академия "Синергия" / Фото сгенерировано в Nexa AI

Зимние каникулы уже на подходе – и родителям снова придется каждый день придумывать, чем занять ребенка. Обычно все выглядит одинаково: поспал, поел, прогулялся, включил мультики, поиграл в компьютер. Но можно провести эти дни иначе – с пользой и интересом. Такой вариант предлагает барнаульская академия "Синергия", приглашая школьников в новогодний ИT-лагерь, который пройдет с 3 по 7 января 2026 года.

Казалось бы, во время каникул нужно дать ребенку отдохнуть от гаджетов и экранов мониторов. Но давайте честно – надолго ли хватит вашей "обороны"? Поэтому лучше направить интерес к компьютеру в правильную сторону – чтобы было и полезно, и увлекательно. В ИT-лагере ребята погрузятся в технологии будущего и смогут узнать, как создают 3Д-графику, анимацию, научатся создавать компьютерные игры на языках Scratch*, KoduGameLab*, Lu*a и движке Unity*.

Ребят ждет настоящая миссия. Они заглянут за кулисы любимых игр, научатся строить гоночные трассы, добавлять препятствия и писать простые команды, чтобы все заработало. По сюжету участники спасут праздник от сказочного злодея и пройдут путь от идеи до готовой игры.

Методисты академии подготовили программы для детей от 7 до 14 лет – интересно будет каждому. А еще всем участникам лагеря вручат новогодние брендированные подарки.

Подарите ребенку каникулы, которые могут стать первым шагом к большому будущему.

Записаться можно по телефону +7 (3852) 55-29-40.

Новогодний ИТ-лагерь / Фото сгенерировано в Nexa AI

Академия "Синергия"

Адрес: Барнаул, ул. Папанинцев, 106а

Вотсап / Телеграм +7 968-725-8373

Сайт

* Scratch ("Скрач"); KoduGameLab ("КодуГеймЛаб"); Lua ("Луа"); Unity ("Юнити")

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования "Академия Синергия", ИНН 7743301811

