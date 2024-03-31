Шойгу потребовал от работников оборонного завода в Алтайском крае пахать в три смены

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Алтайский край призвал работников местного оборонного предприятия "пахать в три смены".

Видео с этим комментарием генерала армии опубликовало ведомство.

"Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают все, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит и три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены!" — сказал Сергей Шойгу.