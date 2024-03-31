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Шойгу потребовал от работников оборонного завода в Алтайском крае пахать в три смены

Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК региона

31 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru
Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Алтайский край призвал работников местного оборонного предприятия "пахать в три смены".

Видео с этим комментарием генерала армии опубликовало ведомство.

"Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают все, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит и три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены!" — сказал Сергей Шойгу.

Напомним, во время визита в Алтайский край глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК и потребовал ускорить строительство новых производственных площадей.

Алтайский край Сергей Шойгу

Комментарии 36

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Гость

08:06:47 31-03-2024

Из рассказа стало ясно, что все беды от наладчиков?

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Гость

09:32:47 31-03-2024

Гость (08:06:47 31-03-2024) Из рассказа стало ясно, что все беды от наладчиков?... А кто ж ещё?
Подводят страну, в такое непростое время, пахать нужно.
На цепь к станку и все дела

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Мда уж...

08:13:30 31-03-2024

Приехал великий специалист-станочник...

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Гость

13:19:27 31-03-2024

Мда уж... (08:13:30 31-03-2024) Приехал великий специалист-станочник...... Вы бы Табуреткина вспомнили, вот где мрак полный был.

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dok_CФ

08:34:52 31-03-2024

Работники найдутся?

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Сергей

09:34:49 31-03-2024

dok_CФ (08:34:52 31-03-2024) Работники найдутся?... Нет конечно

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Гость

09:54:02 31-03-2024

Это Шойгу ещё не знает, что хозяева общественного транспорта практически саботируют и всячески затрудняют доставку работников на оборонные предприятия. Как при 3х сменах люди будут добираться до работы и домой?

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Местный

10:00:37 31-03-2024

А я один не понял, что за завод?

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Гость

13:09:41 31-03-2024

Местный (10:00:37 31-03-2024) А я один не понял, что за завод? ... А ты с какой целью интересуешся?

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Светлана

19:29:45 31-03-2024

Местный (10:00:37 31-03-2024) А я один не понял, что за завод? ... Вы не знаете, что есть в нашем городе?

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Гость

10:06:32 31-03-2024

А где же наш губернатор? Неужели не сопровождал ?

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Гость

00:29:09 01-04-2024

Гость (10:06:32 31-03-2024) А где же наш губернатор? Неужели не сопровождал ?... Находится, как говорится, от греха подальше. Чтобы не прилетело.

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гость

10:07:22 31-03-2024

нам солнца не надо-нам партия светит,нам хлеба не надо-работу давай

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Гость

10:15:57 31-03-2024

Пахать в три смены и упасть, нарушение Трудового законодательства, людей не считают за людей,

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Гость

13:11:02 31-03-2024

Гость (10:15:57 31-03-2024) Пахать в три смены и упасть, нарушение Трудового законодател... Работать в 3 смены на производстве это нормально, это не у прилавка стоять и не в офисе кофе пить. Это значит штат на одно рабочее место состоит из минимум 3 специалистов. И работают они посмённо скорее всего со скользящим графиком.

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Гость

00:13:43 01-04-2024

Гость (13:11:02 31-03-2024) Работать в 3 смены на производстве это нормально, это не у п... Человека, который не знает, что такое работа предприятия в три смены надо проверить на полиграфе.

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Светлана

19:31:22 31-03-2024

Гость (10:15:57 31-03-2024) Пахать в три смены и упасть, нарушение Трудового законодател... при СССР был такой график работы, никто не падал.

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Гость

10:46:29 31-03-2024

Смешной он. Пусть попробует найти наладчика. И даже деньги - просто циферки и бумажки. Нет людей, просто нет людей. Этот специалист в другой реальности живёт.

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Гость

10:47:03 31-03-2024

Цена вопроса?

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Гость

11:20:11 31-03-2024

Ох хоть народ вздохнет. Ему говорят, что работают круглосуточно в 4 смены. Он требует чтобы работали в 3 сены. Приехал прокричал. А толк то какой?

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Владимир

15:36:40 31-03-2024

Гость (11:20:11 31-03-2024) Ох хоть народ вздохнет. Ему говорят, что работают круглосуто... а где вы в сутках видели 4 смены?ЭТО 32 часа,а в сутках 24!

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Гость

12:50:53 31-03-2024

Наладчиком стать - это не 4 месяца на курсы походить! Курсы + практики 9 месяцев. Потом станешь учеником наладчика, потом ещё года два просто опыта набираться . А кто будет ипотеки платить, кредиты, да пожрать элементарно купить? Все эти наладочные курсы и все это время стипендия максимум 20 тыс. Не выжить. Не платят у нас ЗП, не платят. По ТВ и в отчётах все хорошо, на деле - полный провал руководства!

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Гость

13:08:57 31-03-2024

Всё правильно товарищ сказал. Там по объёму лица директора видно почему наладчиков не хватает.
А выше отписавшимся оратарам хочу сказать следующее. Много комментариев всегда было что заводы не строят. Дак вообще сейчас стали строить, выделяют на это деньги. Но и спрашивать имеют право. Это вам не торговля китайским ширпотребом. А производство продукции необходимой заказчику. В данном случае МО РФ.

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Гость

13:15:06 31-03-2024

Гость (10:46:29 31-03-2024) Смешной он. Пусть попробует найти наладчика. И даже деньги -... А его как заказчика не интересует где вы будете брать специалистов. Он готов платить деньги за продукцию и как инвестор между прочим выделяет на это деньги. Вы когда идёте машину покупать вас не интересует хватает ли на заводе наладчиков вы берёте товар качественный. Поэтому уверен на 99% что у вас автомобиль не лада, а зарубежного производства.

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Гость

13:16:47 31-03-2024

Гость (09:54:02 31-03-2024) Это Шойгу ещё не знает, что хозяева общественного транспорта... Я уверен что у завода найдутсч средства на организацию маршрута служебного транспорта 3 раза в день для доставки персонала к месту работы в часы, когда ОТ не ходит.

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Реzидент

13:47:29 31-03-2024

Нет квалифицированных профессионалов, а есть скольугодно неграмотных таджик-маджик , лаваш-маваш...

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Гость

13:47:45 31-03-2024

Москва так далека от России, особенно от Алтайского края....Прежде чем присылать станки,линии заумные, прислали бы любого прихвостня для оценки реальностей. Смешные они.

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Гость

16:03:38 31-03-2024

С количеством станков напутано. 30 станков это ни о чем для целого завода.

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Мимонепроходящий

20:17:55 31-03-2024

АМИК, уточните пожалуйста, к кому обращался министр обороны , когда говорил о работе круглые сутки?? Неужели к наладчикам??

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Гость

20:55:18 31-03-2024

Это да правильно. Но лучше чтобы оружие любого вида не продавали на рынках оружия а направляли на СВО сохраняя всего долю на нем в 3%.

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гость

21:00:08 31-03-2024

целый генерал приезжал сказать, что надо работать в три смены?

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Гость

21:41:55 31-03-2024

гость (21:00:08 31-03-2024) целый генерал приезжал сказать, что надо работать в три смен... Ну так местные министры по промышленности думают, что производство – это когда приезжают мигранты и строят дома для приезжих мигрантов. Чиновники выдают соответственные победные реляции о перевыполнении планов в отрасли. А у Шойгу другой подход …

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Гость

08:14:21 01-04-2024

Шойгу приехал,и куда то исчезли отцы края и города? Они живы?




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Гость

11:03:50 01-04-2024

Гость (08:14:21 01-04-2024) Шойгу приехал,и куда то исчезли отцы края и города? Они живы... А по моему отцов города и края в известность и не ставили ,ибо они и так загружены ,дороги и деревни тонут ,они на передовой сидят .

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Гость

12:42:37 01-04-2024

Гость (11:03:50 01-04-2024) А по моему отцов города и края в известность и не ставили ,... Тонуть можно год, пять, ну пусть 7 лет, потом что-то меняется, как правило, в этой жизни. Иногда к лучшему. Учитываются ошибки, переселяют население.... А вот так жить, зная, что у тебя дом весной окажется под водой, и куча трудов коту под хвост.. Как-то неправильно все это, героически преодолевать собственную глупость.

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Гость

08:59:11 01-04-2024

Долго экспертиза идет? Сначала сами превратили всю систему в полную бюрократию, а потом удивляются что долго все происходит.

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