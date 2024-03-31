Шойгу потребовал от работников оборонного завода в Алтайском крае пахать в три смены
Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК региона
31 марта 2024, 08:00, ИА Амител
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Алтайский край призвал работников местного оборонного предприятия "пахать в три смены".
Видео с этим комментарием генерала армии опубликовало ведомство.
"Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают все, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит и три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены!" — сказал Сергей Шойгу.
Напомним, во время визита в Алтайский край глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК и потребовал ускорить строительство новых производственных площадей.
08:06:47 31-03-2024
Из рассказа стало ясно, что все беды от наладчиков?
09:32:47 31-03-2024
Гость (08:06:47 31-03-2024) Из рассказа стало ясно, что все беды от наладчиков?... А кто ж ещё?
Подводят страну, в такое непростое время, пахать нужно.
На цепь к станку и все дела
08:13:30 31-03-2024
Приехал великий специалист-станочник...
13:19:27 31-03-2024
Мда уж... (08:13:30 31-03-2024) Приехал великий специалист-станочник...... Вы бы Табуреткина вспомнили, вот где мрак полный был.
08:34:52 31-03-2024
Работники найдутся?
09:34:49 31-03-2024
dok_CФ (08:34:52 31-03-2024) Работники найдутся?... Нет конечно
09:54:02 31-03-2024
Это Шойгу ещё не знает, что хозяева общественного транспорта практически саботируют и всячески затрудняют доставку работников на оборонные предприятия. Как при 3х сменах люди будут добираться до работы и домой?
10:00:37 31-03-2024
А я один не понял, что за завод?
13:09:41 31-03-2024
Местный (10:00:37 31-03-2024) А я один не понял, что за завод? ... А ты с какой целью интересуешся?
19:29:45 31-03-2024
Местный (10:00:37 31-03-2024) А я один не понял, что за завод? ... Вы не знаете, что есть в нашем городе?
10:06:32 31-03-2024
А где же наш губернатор? Неужели не сопровождал ?
00:29:09 01-04-2024
Гость (10:06:32 31-03-2024) А где же наш губернатор? Неужели не сопровождал ?... Находится, как говорится, от греха подальше. Чтобы не прилетело.
10:07:22 31-03-2024
нам солнца не надо-нам партия светит,нам хлеба не надо-работу давай
10:15:57 31-03-2024
Пахать в три смены и упасть, нарушение Трудового законодательства, людей не считают за людей,
13:11:02 31-03-2024
Гость (10:15:57 31-03-2024) Пахать в три смены и упасть, нарушение Трудового законодател... Работать в 3 смены на производстве это нормально, это не у прилавка стоять и не в офисе кофе пить. Это значит штат на одно рабочее место состоит из минимум 3 специалистов. И работают они посмённо скорее всего со скользящим графиком.
00:13:43 01-04-2024
Гость (13:11:02 31-03-2024) Работать в 3 смены на производстве это нормально, это не у п... Человека, который не знает, что такое работа предприятия в три смены надо проверить на полиграфе.
19:31:22 31-03-2024
Гость (10:15:57 31-03-2024) Пахать в три смены и упасть, нарушение Трудового законодател... при СССР был такой график работы, никто не падал.
10:46:29 31-03-2024
Смешной он. Пусть попробует найти наладчика. И даже деньги - просто циферки и бумажки. Нет людей, просто нет людей. Этот специалист в другой реальности живёт.
10:47:03 31-03-2024
Цена вопроса?
11:20:11 31-03-2024
Ох хоть народ вздохнет. Ему говорят, что работают круглосуточно в 4 смены. Он требует чтобы работали в 3 сены. Приехал прокричал. А толк то какой?
15:36:40 31-03-2024
Гость (11:20:11 31-03-2024) Ох хоть народ вздохнет. Ему говорят, что работают круглосуто... а где вы в сутках видели 4 смены?ЭТО 32 часа,а в сутках 24!
12:50:53 31-03-2024
Наладчиком стать - это не 4 месяца на курсы походить! Курсы + практики 9 месяцев. Потом станешь учеником наладчика, потом ещё года два просто опыта набираться . А кто будет ипотеки платить, кредиты, да пожрать элементарно купить? Все эти наладочные курсы и все это время стипендия максимум 20 тыс. Не выжить. Не платят у нас ЗП, не платят. По ТВ и в отчётах все хорошо, на деле - полный провал руководства!
13:08:57 31-03-2024
Всё правильно товарищ сказал. Там по объёму лица директора видно почему наладчиков не хватает.
А выше отписавшимся оратарам хочу сказать следующее. Много комментариев всегда было что заводы не строят. Дак вообще сейчас стали строить, выделяют на это деньги. Но и спрашивать имеют право. Это вам не торговля китайским ширпотребом. А производство продукции необходимой заказчику. В данном случае МО РФ.
13:15:06 31-03-2024
Гость (10:46:29 31-03-2024) Смешной он. Пусть попробует найти наладчика. И даже деньги -... А его как заказчика не интересует где вы будете брать специалистов. Он готов платить деньги за продукцию и как инвестор между прочим выделяет на это деньги. Вы когда идёте машину покупать вас не интересует хватает ли на заводе наладчиков вы берёте товар качественный. Поэтому уверен на 99% что у вас автомобиль не лада, а зарубежного производства.
13:16:47 31-03-2024
Гость (09:54:02 31-03-2024) Это Шойгу ещё не знает, что хозяева общественного транспорта... Я уверен что у завода найдутсч средства на организацию маршрута служебного транспорта 3 раза в день для доставки персонала к месту работы в часы, когда ОТ не ходит.
13:47:29 31-03-2024
Нет квалифицированных профессионалов, а есть скольугодно неграмотных таджик-маджик , лаваш-маваш...
13:47:45 31-03-2024
Москва так далека от России, особенно от Алтайского края....Прежде чем присылать станки,линии заумные, прислали бы любого прихвостня для оценки реальностей. Смешные они.
16:03:38 31-03-2024
С количеством станков напутано. 30 станков это ни о чем для целого завода.
20:17:55 31-03-2024
АМИК, уточните пожалуйста, к кому обращался министр обороны , когда говорил о работе круглые сутки?? Неужели к наладчикам??
20:55:18 31-03-2024
Это да правильно. Но лучше чтобы оружие любого вида не продавали на рынках оружия а направляли на СВО сохраняя всего долю на нем в 3%.
21:00:08 31-03-2024
целый генерал приезжал сказать, что надо работать в три смены?
21:41:55 31-03-2024
гость (21:00:08 31-03-2024) целый генерал приезжал сказать, что надо работать в три смен... Ну так местные министры по промышленности думают, что производство – это когда приезжают мигранты и строят дома для приезжих мигрантов. Чиновники выдают соответственные победные реляции о перевыполнении планов в отрасли. А у Шойгу другой подход …
08:14:21 01-04-2024
Шойгу приехал,и куда то исчезли отцы края и города? Они живы?
11:03:50 01-04-2024
Гость (08:14:21 01-04-2024) Шойгу приехал,и куда то исчезли отцы края и города? Они живы... А по моему отцов города и края в известность и не ставили ,ибо они и так загружены ,дороги и деревни тонут ,они на передовой сидят .
12:42:37 01-04-2024
Гость (11:03:50 01-04-2024) А по моему отцов города и края в известность и не ставили ,... Тонуть можно год, пять, ну пусть 7 лет, потом что-то меняется, как правило, в этой жизни. Иногда к лучшему. Учитываются ошибки, переселяют население.... А вот так жить, зная, что у тебя дом весной окажется под водой, и куча трудов коту под хвост.. Как-то неправильно все это, героически преодолевать собственную глупость.
08:59:11 01-04-2024
Долго экспертиза идет? Сначала сами превратили всю систему в полную бюрократию, а потом удивляются что долго все происходит.