Шойгу рассказал о реакции российских военных на теракты Киева

ВС РФ максимально жёстко реагируют на действия украинских боевиков, заявил министр

30 мая 2023, 20:18, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

ВС РФ максимально жёстко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных россиян, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан. Наши Вооружённые силы максимально жёстко реагируют на действия украинских боевиков", – цитирует министра РИА Новости.

Напомним, что утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Теракт".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре заявлял, что эта атака – ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений.