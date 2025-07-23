Смартфон за рубль. Билайн запустил новую выгодную акцию

Она продлится до 11 августа

23 июля 2025

В Билайне стартовала новая акция – смартфоны Redmi* от Xiaomi* можно забрать всего за один рубль при покупке бонусных рублей на связь.

Все просто: достаточно перейти на страницу акции "Смартфон за 1 рубль", выбрать понравившееся устройство из акционного списка и добавить его в корзину в составе выгодного комплекта.

Среди участников акции – смартфоны Redmi А3х, А3 и А3 Pro*. В зависимости от модели будут доступны бонусные рубли, которые вы сможете потратить на услуги связи – именно они составят почти всю сумму заказа. В итоге клиент получает смартфон за 1 рубль, новую сим-карту и оплаченную связь на много месяцев вперед (в зависимости от того, как вы будете расходовать тарифный план). Предложение доступно для новых и действующих клиентов Билайна.

Смартфоны Redmi А3х, А3 и А3 Pro – современные и надежные устройства, сочетающие функциональность, стильный дизайн и доступную цену. Модели оснащены всем необходимым для комфортного повседневного использования: улучшенными камерами для ярких снимков, емкими аккумуляторами, быстрыми процессорами и актуальными функциями для современных пользователей. Благодаря удобному интерфейсу и проверенному качеству Xiaomi смартфоны подходят как для работы, так и для учебы, путешествий и отдыха.

Количество товара ограничено. Акция проводится с 8 июля по 11 августа 2025 года в интернет-магазине и собственных офисах обслуживания Билайна. Подробности, условия и ограничения – на сайте beeline.ru.

