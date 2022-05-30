Алтайские спортсмены Сергей Шубенков и Савелий Савлуков взяли золото в командном чемпионате России по лёгкой атлетике

Алтайские спортсмены завоевали две медали высшей пробы в командном чемпионате России по лёгкой атлетике. Соревнования состоялись в Сочи 28 и 29 мая. В них участвовали около пятисот спортсменов из 54 регионов страны.

В первый день чемпионата барнаулец Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами. На финише титулованный алтайский барьерист опередил Константина Шабанова, который представляет Москву и Псковскую область.

Ещё один барнаулец — Савелий Савлуков — занял первое место в беге на 400 метров.

При этом 22-летний атлет установил новый рекорд Алтайского края на этой дистанции. Ранее достижение принадлежало Константину Свечкарю.

Остальные алтайские легкоатлеты остались в Сочи без наград. Виктория Погребняк показала четвёртый результат в беге на 100 метров с барьерами. Евгений Кунц финишировал пятым на дистанции 1500 метров. Юрий Клопцов занял четвёртое место в беге на 3000 метров с препятствиями.