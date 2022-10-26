Проблемную ледовую арену в Барнауле вновь планируют достроить за миллиард рублей

Ледовый дворец в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, который не могут достроить уже более десяти лет, планируют вновь внести в адресную инвестиционную программу в 2023 году. Для завершения работ на объекте необходимо 1,06 миллиарда рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил и. о. министра спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Что известно о проекте новой арены?

Объект на проспекте Сибирском, 52, включат в КАИП на 2023-й и два последующих года. Сумма вложений опять выросла и составляет 1,056 млрд рублей. В Минспорте региона рассчитывают, что часть средств удастся привлечь из федерального бюджета. Однако большую часть расходов возьмут на себя краевые власти.

Изначально на достройку арены необходимо было 700 миллионов. Хоккейная арена «Алтай» на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

Также краевые власти рассматривают возможность приобрести у бизнесмена Михаила Дроздова «Карандин-Арену» в Барнауле, где могла бы разместиться хоккейная школа «Алтай». Однако никаких документов о приобретении комплекса ещё не подписаны.

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Что известно о проекте арены на проспекте Сибирском?

Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже 10 лет. Ледовую арену планировали возводить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком — компания «Стройгаз». Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет. Изначально, согласно проекту, дворец должен был быть на 3500 посадочных мест. В итоге его «урезали», сделали более дешёвым, а возводить решили на краевые средства. Сдать комплекс (уже на 800 человек) планировали в 2018-м, потом — в 2019-м. В итоге денег не нашли и объект заморозили.