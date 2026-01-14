Стало известно, закроют ли школы на Алтае в "арктические" морозы

Единых федеральных температурных порогов для отмены уроков не существует

14 января 2026, 10:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае на фоне надвигающихся аномальных морозов школы продолжат работу в штатном режиме, отмены занятий не планируется. Об этом в региональном Министерстве образования сообщили изданию "КП-Барнаул" на фоне прогноза синоптиков, обещающих похолодание до -35 градусов и ниже.

В ведомстве пояснили, что единых федеральных температурных порогов для отмены школьных уроков не существует, поскольку климатические условия в регионах различаются, а на ощущение холода существенно влияют ветер и влажность. В Алтайском крае образовательные организации продолжают работать при любых морозах вне зависимости от фактической явки учеников.

Как отметила представитель краевого Минобразования Наталья Полосина, решение о посещении школы в дни сильных морозов принимают родители.

«При морозе, ветре или снегопаде выбор остается за семьей», – подчеркнула она, добавив, что о решении не вести ребенка на занятия необходимо заранее уведомить классного руководителя.

В администрации Барнаула также подтвердили, что школы города в морозные дни будут работать в обычном режиме. Пропуски занятий по погодным условиям не будут считаться неуважительной причиной, если родители заранее предупредят педагога.

По прогнозам синоптиков, с 14 по 20 января в Алтайский край придет волна "арктических" морозов. Температура воздуха опустится до -35 градусов, а в отдельных районах может достигать -40 градусов и ниже.