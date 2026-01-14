НОВОСТИОбщество

Стало известно, закроют ли школы на Алтае в "арктические" морозы

Единых федеральных температурных порогов для отмены уроков не существует

14 января 2026, 10:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае на фоне надвигающихся аномальных морозов школы продолжат работу в штатном режиме, отмены занятий не планируется. Об этом в региональном Министерстве образования сообщили изданию "КП-Барнаул" на фоне прогноза синоптиков, обещающих похолодание до -35 градусов и ниже.

В ведомстве пояснили, что единых федеральных температурных порогов для отмены школьных уроков не существует, поскольку климатические условия в регионах различаются, а на ощущение холода существенно влияют ветер и влажность. В Алтайском крае образовательные организации продолжают работать при любых морозах вне зависимости от фактической явки учеников.

Как отметила представитель краевого Минобразования Наталья Полосина, решение о посещении школы в дни сильных морозов принимают родители.

«При морозе, ветре или снегопаде выбор остается за семьей», – подчеркнула она, добавив, что о решении не вести ребенка на занятия необходимо заранее уведомить классного руководителя.

В администрации Барнаула также подтвердили, что школы города в морозные дни будут работать в обычном режиме. Пропуски занятий по погодным условиям не будут считаться неуважительной причиной, если родители заранее предупредят педагога.

По прогнозам синоптиков, с 14 по 20 января в Алтайский край придет волна "арктических" морозов. Температура воздуха опустится до -35 градусов, а в отдельных районах может достигать -40 градусов и ниже.

Алтайский край Погода

Комментарии 14

Avatar Picture
гость

10:44:51 14-01-2026

Администрациям и депутатам надо повернуться назад и посмотреть, как было при СССР, все было и при таких температурах в школу не ходили, были официальные предупреждения по радио. Сам прошел через это. А сейчас о людях не думают, кто во что горазд, и теплые ж... на автомобилях возят, а дети пехом из частного сектора прутся по несколько километров по такой погоде. Это хорошо если на пути есть какой-нибудь магазин работающий, чтобы зайти погреться. Все для людей, сами поняли каких.

Avatar Picture
Гость

12:21:36 14-01-2026

гость (10:44:51 14-01-2026) Администрациям и депутатам надо повернуться назад и посмотре... все же на ксмотрение родителей, никто вас не заставляет гнать ребенка в такой мороз. А если родители работают, то и в садик и в началку ведут

Avatar Picture
Гость

11:07:09 14-01-2026

"Если заранее" из пальца высосано.
В 3-4 утра тоже никого не устроит

Avatar Picture
Гость

13:38:52 14-01-2026

Гость (11:07:09 14-01-2026) "Если заранее" из пальца высосано.В 3-4 утра тоже никого... ... а в 7 утра мы сами на работе уже и заниматься уведомлениями уже не с руки, в обед читаем "кто" и "где", отвечаем кто где.
Уважительно это или не уважительно прям фиолетово

Avatar Picture
Гость

11:20:08 14-01-2026

нам сказали на усмотрение родителей
учитывая, что мы все новогодние праздники пластом лежали , то нафек эту школу

Avatar Picture
Гость

20:07:08 14-01-2026

Гость (11:20:08 14-01-2026) нам сказали на усмотрение родителей учитывая, что мы вс... вы алкоголики?? и теперь лишаете права ребенка на Образование? вы как такое не постеснялись написать-то?!

Avatar Picture
Гость

12:19:01 14-01-2026

При СССР - 40 школа не работает... Мы школьники на горках с 9 утра и до 16. Никто не поморозился и не простыл. Щеки красные! Глаза веселые!

Avatar Picture
Гость

13:25:55 14-01-2026

Гость (12:19:01 14-01-2026) При СССР - 40 школа не работает... Мы школьники на горках с ... Так и было, только один нюанс, на крыльце стоял завуч и никого в школу не пускал даже погреться

Avatar Picture
Гость

14:03:49 14-01-2026

Ничто не мешает перевести школы на дистантный режим в эту морозную неделю.

Avatar Picture
Гость

15:16:33 14-01-2026

Гость (14:03:49 14-01-2026) Ничто не мешает перевести школы на дистантный режим в эту мо... Зачем?

«При морозе, ветре или снегопаде выбор остается за семьей», – подчеркнула она, добавив, что о решении не вести ребенка на занятия необходимо заранее уведомить классного руководителя.

У кого есть возможность доставить ребенка зачем их лишать учебы. А некоторые боятся детей одних дома оставлять, а сами на работе.

Avatar Picture
Гость

18:26:10 14-01-2026

Гость (15:16:33 14-01-2026) Зачем? «При морозе, ветре или снегопаде выбор остает...
А, ну да, вам надо их из дома побыстрее вытолкать, чтобы не мешали! А читать я умею, не надо цитировать. Оставить семилетнего ребенка дома никак? Они у вас совсем отсталые что ли?

Avatar Picture
Гость

14:25:25 14-01-2026

поэтому в морозы дома посидит
все равно из школы кроме читать, считать и писать ничего не вынести.

Avatar Picture
Суровый Челябинск

16:56:06 14-01-2026

Школьные занятия отменили из-за лютых морозов в российском городе, а родители возмущаются...

Avatar Picture
Гость

20:08:20 14-01-2026

Суровый Челябинск (16:56:06 14-01-2026) Школьные занятия отменили из-за лютых морозов в российском г... некуда детей девать тк все из деревни, тут бабушек нет

