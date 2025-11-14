Студент АГМУ завоевал золото на чемпионате мира по спортивной борьбе

Будущий врач показал высокий уровень мастерства и целеустремленности

14 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Магомед Юсупов на пьедестале победителя / Фото предоставлено АГМУ

В греческом городе Лутраки прошло первенство мира по спортивной борьбе (грэпплинг) среди спортсменов до 15, 17 и 20 лет. Одним из представителей сборной России стал студент второго курса Алтайского государственного медицинского университета Магомед Юсупов, который с уверенностью одержал победу в своей весовой категории.

По словам самого спортсмена, подготовка к мировому первенству началась сразу после отборочного этапа – первенства России. Магомед тренировался в Чечне, а затем продолжил совершенствовать мастерство в Барнауле, в клубе Exclusive*. Он отметил, что без поддержки своего отца, который был рядом на всех этапах его жизни, таких достижений было бы трудно достичь.

На чемпионате мира Магомед продемонстрировал высокий уровень мастерства и целеустремленности. В финале ему пришлось встретиться с представителем сборной России, с которым он прошел через серию сложных боев с иностранными спортсменами.

«В финальной серии я одержал победу, и борьба закончилась досрочно. Эмоции испытал, конечно, самые разные, но главное – это радость от того, что сумел защитить честь России, Алтайского края и родных стен Алтайского государственного медицинского университета», – рассказал победитель.

Несмотря на успехи в спорте, Магомед подчеркивает, что учеба всегда для него на первом месте. Спорт помогает справляться со стрессом и восстанавливать силы, однако главная цель – стать хорошим врачом. Он учится на направлении "Лечебное дело", и хотя еще не определился со специализацией, уже проявляет особый интерес к нейрохирургии.

После победы на чемпионате мира Магомед Юсупов получит звание мастера спорта России, что станет признанием его таланта и усердия. В АГМУ гордятся студентами, которые не только добиваются успехов в спорте, но и серьезно относятся к учебе.

«Успехи юноши показывают, что гармония между физическим здоровьем и интеллектуальной деятельностью возможна и важна, а его достижения вдохновляют других студентов ставить перед собой высокие цели и уметь их добиваться упорным трудом», – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.*Exclusiv ("Эксклюзив")