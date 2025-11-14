Студент АГМУ завоевал золото на чемпионате мира по спортивной борьбе
Будущий врач показал высокий уровень мастерства и целеустремленности
14 ноября 2025, 11:00, ИА Амител
В греческом городе Лутраки прошло первенство мира по спортивной борьбе (грэпплинг) среди спортсменов до 15, 17 и 20 лет. Одним из представителей сборной России стал студент второго курса Алтайского государственного медицинского университета Магомед Юсупов, который с уверенностью одержал победу в своей весовой категории.
По словам самого спортсмена, подготовка к мировому первенству началась сразу после отборочного этапа – первенства России. Магомед тренировался в Чечне, а затем продолжил совершенствовать мастерство в Барнауле, в клубе Exclusive*. Он отметил, что без поддержки своего отца, который был рядом на всех этапах его жизни, таких достижений было бы трудно достичь.
На чемпионате мира Магомед продемонстрировал высокий уровень мастерства и целеустремленности. В финале ему пришлось встретиться с представителем сборной России, с которым он прошел через серию сложных боев с иностранными спортсменами.
«В финальной серии я одержал победу, и борьба закончилась досрочно. Эмоции испытал, конечно, самые разные, но главное – это радость от того, что сумел защитить честь России, Алтайского края и родных стен Алтайского государственного медицинского университета», – рассказал победитель.
Несмотря на успехи в спорте, Магомед подчеркивает, что учеба всегда для него на первом месте. Спорт помогает справляться со стрессом и восстанавливать силы, однако главная цель – стать хорошим врачом. Он учится на направлении "Лечебное дело", и хотя еще не определился со специализацией, уже проявляет особый интерес к нейрохирургии.
После победы на чемпионате мира Магомед Юсупов получит звание мастера спорта России, что станет признанием его таланта и усердия. В АГМУ гордятся студентами, которые не только добиваются успехов в спорте, но и серьезно относятся к учебе.
«Успехи юноши показывают, что гармония между физическим здоровьем и интеллектуальной деятельностью возможна и важна, а его достижения вдохновляют других студентов ставить перед собой высокие цели и уметь их добиваться упорным трудом», – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.*Exclusiv ("Эксклюзив")
11:12:06 14-11-2025
Александр Назаренко стал серебряным призером Чемпионата России по плаванию в Казани на дистанции 50м вольным стилем с результатом 21.10 и выполнил норматив Мастер Спорта России Международного Класса!
В умопомрачительной борьбе представитель барнаульской спортивной школы Объ завоевал свою первую личную медаль на стартах такого уровня!
11:23:10 14-11-2025
Гость (11:12:06 14-11-2025) Александр Назаренко стал серебряным призером Чемпионата ... Тут про Чемпионов Мира пишут
Вы не туда попали
14:33:46 14-11-2025
Гость (11:23:10 14-11-2025) Тут про Чемпионов Мира пишутВы не туда попали... не для вас информация
11:16:08 14-11-2025
Молодец!!!
11:23:36 14-11-2025
на чемпионате мира --- под флагом АГМУ?
11:41:37 14-11-2025
Теперь самое главное на прием к нему не попасть )))
13:14:13 14-11-2025
Мимопроходящий (11:41:37 14-11-2025) Теперь самое главное на прием к нему не попасть )))... : )))))) Вы сделали мой день. Ржу не могу.
01:18:04 15-11-2025
Гость (13:14:13 14-11-2025) : )))))) Вы сделали мой день. Ржу не могу. ... У нас таких есть!
12:03:14 14-11-2025
у нас в политехе спортсменам закрывали сессии закрыв глаза, потому что они гордость в спорте. А по факту заканчивали благодаря спорту образование, но как специалисты были ноль и как правило не посещали занятия. Надеюсь ректор АГМУ не лукавит в этом случае.
12:13:12 14-11-2025
Это точно! Врач не может быть спортсменом! Если есть свободное время, лучше почитать достижения медицины
12:46:08 14-11-2025
Гость (12:13:12 14-11-2025) Это точно! Врач не может быть спортсменом! Если есть свободн... Что плохого если он в дальнейшем станет именно спортивным врачём, по реабилитации после травм допустим. Понятно, что он кардиохирургом становится не планирует
13:18:17 14-11-2025
Гость (12:46:08 14-11-2025) Что плохого если он в дальнейшем станет именно спортивным вр...
хотя еще не определился со специализацией, уже проявляет особый интерес к нейрохирургии
15:08:29 14-11-2025
Вот поэтому у нас и проблемы в медицине. Потому что учатся на врачей спортсмены Юсуповы.
02:36:35 15-11-2025
На физрука пусть учится