Студент АГМУ завоевал золото на чемпионате мира по спортивной борьбе

Будущий врач показал высокий уровень мастерства и целеустремленности

14 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Магомед Юсупов на пьедестале победителя / Фото предоставлено АГМУ
В греческом городе Лутраки прошло первенство мира по спортивной борьбе (грэпплинг) среди спортсменов до 15, 17 и 20 лет. Одним из представителей сборной России стал студент второго курса Алтайского государственного медицинского университета Магомед Юсупов, который с уверенностью одержал победу в своей весовой категории.

По словам самого спортсмена, подготовка к мировому первенству началась сразу после отборочного этапа – первенства России. Магомед тренировался в Чечне, а затем продолжил совершенствовать мастерство в Барнауле, в клубе Exclusive*. Он отметил, что без поддержки своего отца, который был рядом на всех этапах его жизни, таких достижений было бы трудно достичь.

На чемпионате мира Магомед продемонстрировал высокий уровень мастерства и целеустремленности. В финале ему пришлось встретиться с представителем сборной России, с которым он прошел через серию сложных боев с иностранными спортсменами.

«В финальной серии я одержал победу, и борьба закончилась досрочно. Эмоции испытал, конечно, самые разные, но главное – это радость от того, что сумел защитить честь России, Алтайского края и родных стен Алтайского государственного медицинского университета», – рассказал победитель.

Несмотря на успехи в спорте, Магомед подчеркивает, что учеба всегда для него на первом месте. Спорт помогает справляться со стрессом и восстанавливать силы, однако главная цель – стать хорошим врачом. Он учится на направлении "Лечебное дело", и хотя еще не определился со специализацией, уже проявляет особый интерес к нейрохирургии.

После победы на чемпионате мира Магомед Юсупов получит звание мастера спорта России, что станет признанием его таланта и усердия. В АГМУ гордятся студентами, которые не только добиваются успехов в спорте, но и серьезно относятся к учебе.

«Успехи юноши показывают, что гармония между физическим здоровьем и интеллектуальной деятельностью возможна и важна, а его достижения вдохновляют других студентов ставить перед собой высокие цели и уметь их добиваться упорным трудом», – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.*Exclusiv ("Эксклюзив")

Комментарии 14


Гость

11:12:06 14-11-2025


Александр Назаренко стал серебряным призером Чемпионата России по плаванию в Казани на дистанции 50м вольным стилем с результатом 21.10 и выполнил норматив Мастер Спорта России Международного Класса!

В умопомрачительной борьбе представитель барнаульской спортивной школы Объ завоевал свою первую личную медаль на стартах такого уровня!

  


Гость

11:23:10 14-11-2025

Гость (11:12:06 14-11-2025) Александр Назаренко стал серебряным призером Чемпионата ... Тут про Чемпионов Мира пишут
Вы не туда попали

  


Гость

14:33:46 14-11-2025

Гость (11:23:10 14-11-2025) Тут про Чемпионов Мира пишутВы не туда попали... не для вас информация

  


Гость

11:16:08 14-11-2025

Молодец!!!

  


Гость

11:23:36 14-11-2025

на чемпионате мира --- под флагом АГМУ?

  


Мимопроходящий

11:41:37 14-11-2025

Теперь самое главное на прием к нему не попасть )))

  


Гость

13:14:13 14-11-2025

Мимопроходящий (11:41:37 14-11-2025) Теперь самое главное на прием к нему не попасть )))... : )))))) Вы сделали мой день. Ржу не могу.

  


Musik

01:18:04 15-11-2025

Гость (13:14:13 14-11-2025) : )))))) Вы сделали мой день. Ржу не могу. ... У нас таких есть!

  


Гость

12:03:14 14-11-2025

у нас в политехе спортсменам закрывали сессии закрыв глаза, потому что они гордость в спорте. А по факту заканчивали благодаря спорту образование, но как специалисты были ноль и как правило не посещали занятия. Надеюсь ректор АГМУ не лукавит в этом случае.

  


Гость

12:13:12 14-11-2025

Это точно! Врач не может быть спортсменом! Если есть свободное время, лучше почитать достижения медицины

  


Гость

12:46:08 14-11-2025

Гость (12:13:12 14-11-2025) Это точно! Врач не может быть спортсменом! Если есть свободн... Что плохого если он в дальнейшем станет именно спортивным врачём, по реабилитации после травм допустим. Понятно, что он кардиохирургом становится не планирует

  


Гость

13:18:17 14-11-2025

Гость (12:46:08 14-11-2025) Что плохого если он в дальнейшем станет именно спортивным вр...
хотя еще не определился со специализацией, уже проявляет особый интерес к нейрохирургии

  


Гость

15:08:29 14-11-2025

Вот поэтому у нас и проблемы в медицине. Потому что учатся на врачей спортсмены Юсуповы.

  


Н

02:36:35 15-11-2025

На физрука пусть учится

  

