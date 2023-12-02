Такой день. Еще 170 млн рублей на ремонт после урагана и шторм в Алтайском крае

О главных событиях региона за 1 декабря

02 декабря 2023, 00:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае выделили около 170 млн рублей дополнительно на восстановительные работы после урагана, который прошел в ноябре. Глава региона Виктор Томенко рассказал, что средства нужны на ремонт зданий и других объектов муниципальной собственности в 37 районах, в том числе в Завьяловском, Косихинском, а также в Залесовском муниципальном округе.

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае. Как сообщило МЧС России по региону, 3 и 4 декабря ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в предгорьях они могут достигать скорости 30 м/с. Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых рассказала amic.ru, что 3 декабря Алтайский край окажется во власти западного циклона. Днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, а в ночь на 4 декабря – от -2 до -7 градусов.

В Барнауле закрыли для движения проезд Канатный из-за скользкой дороги, установлены специальные информационные таблички. На съезде гололеда автомобили становятся неуправляемыми. В соцсетях опубликовали несколько соответствующих видео.