Такой день. Ремонт дорог к турмаршрутам Алтая и филиал фонда "Защитники Отечества"

О главных событиях Алтайского края за 30 мая

31 мая 2023, 00:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пять дорог к туристическим маршрутам отремонтируют в 2023 году в Алтайском крае в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 30 мая открыл филиал фонда "Защитники Отечества" и принял решения по первым обращениям. Фонд будет осуществлять персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Глава региона во время открытия филиала отметил, что есть возможность бесплатно определить ребёнка в детский сад, получить бесплатное питание в учебных заведениях, медицинскую помощь и много другой поддержки.

Депутаты Алтайского Заксобрания выберут 15 членов Общественной палаты региона нового созыва из 18 кандидатов. Об этом порталу amic.ru сообщил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов. Решение парламентарии примут на внеочередной сессии 6 июня.