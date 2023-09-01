Такой день. Томенко проинспектировал Рубцовск, акробатка упала в цирке в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за последний день лета, 31 августа

01 сентября 2023, 00:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края 31 августа посетил Рубцовск. Там он пообщался с жителями и узнал, как развивается город. Рубцовчане отметили позитивные изменения с ремонтом дорог. На промышленных предприятиях рассказали о масштабной модернизации. Также губернатор посетил новый детский сад, который готовится принять детей и осмотрел место, где планируется благоустроить парк.

Гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену во время выступления в барнаульском цирке. Инцидент произошел во время выступления, которое цирк дал возле супермаркета "Лента" на улица Власихинской. 23-летняя артистка не смогла удержаться на ленте и упала на глазах зрителей.

Девушке потребовалась экстренная госпитализация. Следственный комитет начал проверку.

10-балльные пробки образовались вечером в четверг, 31 августа, в Барнауле. Свободно проехать не вышло ни по одному из основных направлений. Ситуация осложнилась рядом аварий — проспект Строителей стоял "колом" и в 10 вечера.