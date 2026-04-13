Театральная студия "Светлячки" из Барнаула заняла третье место на международном конкурсе

13 апреля 2026, 17:23, ИА Амител

"Светлячки" / Фото: предоставлено amic.ru

Театральная студия "Светлячки" 64-й школы Барнаула заняла третье место на международном фестивале-конкурсе творчества и искусств "Таланты" в Новосибирске. С поездкой на мероприятие ребятам помог депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

Просьба помочь детям попасть на фестиваль театральных школьных коллективов Сибирского федерального округа к депутату поступила от родителей ребят.

«Обратился за решением в комитет по образованию и лично к главе Барнаула. И, конечно же, помогли и нашли средства», — сообщил Бессарабов.

С 9 по 11 апреля "Светлячки" представили Барнаул и Алтайский край на большой сцене в Новосибирске. В итоге стали дипломантами третьей степени в номинации "Театральное искусство".

Выступила театральная студия с номером "Помнить, чтобы жить...". Это инсценировка романа Александра Фадеева "Молодая гвардия".

«Огромное спасибо вам за то, что дали нам такую замечательную возможность. Мы очень ценим вашу поддержку», — обратился коллектив театральной студии к Бессарабову.

Студия носит звание "Образцовый детский коллектив Алтайского края", одерживает победы в краевых конкурсах. Ребята много выступают в домах-интернатах для ветеранов.