"Ночь театрального искусства" в Алтайском крае собрала 6000 зрителей

Край присоединился к всероссийской акции впервые

29 марта 2026, 18:49, ИА Амител

"Ночь театрального искусства" в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края

27 марта Алтайский край впервые присоединился к всероссийской акции "Ночь театрального искусства", которая проводится по всей стране по инициативе Союза театральных деятелей РФ в честь его 150‑летия.

В мероприятии приняли участие около шести тысяч зрителей. Об этом рассказали в правительстве Алтайского края.

Театральная ночь охватила 16 территорий края и развернулась более чем на 20 площадках — всего было подготовлено около 60 событий. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова выразила уверенность, что "Ночь театрального искусства" станет традиционной в регионе.

«Мы помним, как "Ночь музеев" перевернула представление жителей региона об этих культурных учреждениях. Запуская театральную ночь, мы рассчитываем, что она станет в нашем регионе традиционной. Сегодня каждый театр придумал и подготовил нечто интересное и необычное для своих зрителей, чтобы человек, придя в театр, окунулся в необычную атмосферу и ему захотелось еще и еще приходить сюда. Ну и, конечно, для самих людей, которые работают в театре, это всегда встряска, новые задачи, важный и необходимый импульс вдохновения и новизны», — отметила министр культуры.

Алтайский музыкальный театр представил специальную экскурсионную программу "Рождение спектакля из духа музыки". Руководитель литературно‑драматургической части театра Илья Зуев рассказал о зарождении мирового театра и процессе создания спектакля в музыкальном театре. Участники экскурсии впервые побывали в "сердце" театра — трюме (помещении под сценой) — и осмотрели другие закулисные локации.

Молодежный театр Алтая в рамках акции напомнил зрителям об истории своего становления, начало которой положил спектакль "Именем революции". В ходе экскурсии гостей познакомили с ключевыми этапами развития театра и персонажами из известных постановок.

В Алтайском театре кукол "Сказка" прошла творческая встреча с артистами и специальный показ знаменитого спектакля "Молоко", рассчитанного на малышей от 10 месяцев до 2,5 года. В этот раз постановку посмотрели взрослые зрители.

В Белокурихе участникам акции предложили 11 мероприятий: концертную программу, фаер‑шоу, мастер‑классы, "Читакль" и другие события. Их посетили свыше 1700 человек. Рубцовский драматический театр в рамках "Ночи театрального искусства" предоставил жителям возможность бесплатно посмотреть спектакли "Кошкин дом" и "Палата бизнес‑класса".

Свои программы в этот вечер подготовили и народные театры из Волчихинского, Курьинского, Красногорского и Солонешенского районов.