"Тотальный диктант" и "Бременские музыканты". Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

16 апреля 2026, 07:14, ИА Амител

Акция "Тотальный диктант" для проверки грамотности, концерты, лекции и спектакли — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

Лекция к 100-летию спуска Заводского пруда в Барнауле

Когда-то в Барнауле был большой завод. Настолько большой, что давал серебро для всей России. А для работы этого завода нужен был большой пруд. Настолько большой, что с одного его конца не видно было другой. Барнаульцы свой пруд любили, использовали, а потом возненавидели и уничтожили. О судьбе водоема расскажет известный краевед, кандидат исторических наук Данил Сергеевич Дегтярев.

16 апреля, 11:30

Библиотека им. В. Я. Шишкова

Вход свободный

Концерт Игоря Саруханова

Игорь Саруханов — заслуженный артист России. Его песни "Зеленые глаза", "Скрипка-лиса", "Дорогие мои старики", "Лодочка", "Круг друзей", "Поплакала и хватит", "Придуманная любовь", "Желаю тебе", "Маскарад", "Слово в слово", "Ниточка", "Позади крутой поворот" и относительно новые "С кем ты?", "Не зови", "Лети за мной", "Показалось мне" и многие, многие другие до сих пор остаются образцами искренней мелодичности и настоящими хитами, глубоко любимыми всеми поколениями меломанов.

17 апреля, 19:00

ДК "Мотор"

2300–6000 рублей

Акция "Тотальный диктант"

Проверка грамотности для всех, кто умеет писать.

18 апреля, 15.00

Алтайский государственный университет (корпус Д, аудитория 1Д), средняя общеобразовательная школа № 136, средняя общеобразовательная школа № 96 (Борзовая Заимка), библиотека им. В. Я. Шишкова, краевой дворец молодежи

Бесплатно, нужна регистрация на сайте.

Спектакль "Самоубийца"

Николай Эрдман написал "Самоубийцу" в 1928 году, буквально заминировав каждую реплику острой политической сатирой на современную действительность. Власти отреагировали резко и предсказуемо, надолго запретив пьесу к постановке как "антисоветскую". Она вышла на отечественную сцену лишь в годы перестройки.

Главного героя спектакля Семена Подсекальникова жена и соседи вдруг начинают подозревать в покушении на собственную жизнь. Но Подсекальников никогда не задумывался не то что о смерти и самоубийстве, но даже о собственной жизни! Он всего лишь вышел ночью на кухню за колбасой. Зато вездесущая общественность уже решила, что Семен Семенович — их герой, и должен умереть не просто так, а "за идею"!

18 апреля, 17:30

Театр драмы им. Шукшина

300–900 рублей

Спектакль "Бременские музыканты"

Знаменитая музыкальная сказка Геннадия Гладкова, Василия Ливанова и Юрия Энтина с 55-летней историей на сцене Молодежного театра Алтая остается все той же прекрасной историей о любви Трубадура и Принцессы, верной дружбе Кота, Пса, Петуха и Осла, коварности Гениального Сыщика и глупости Короля. Но приобретает принципиально новое звучание. Создатели спектакля вдохновлялись историей зарождения рок-культуры. Аранжировщик Никита Савостин вплетает известные по мультфильму каждому песни в непривычную мелодику, придавая им новые смыслы.

19 апреля, 11:30

Молодежный театр Алтая им. Золотухина

300–400 рублей

