Велодорожка и туалет. За ТЦ "Европа" в Барнауле продолжают благоустраивать бывший пустырь
Работы в этом году должны закончить к середине октября
01 июня 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле начались работы по второму этапу благоустройства общественной территории по улице Шумакова, 9. Подрядчиком выступает ООО "Рустрой", сумма муниципального контракта составляет более 71 миллиона рублей, сообщает мэрия города.
Работы пройдут на том же участке, что и в прошлом году, — с выходами на улицы Шумакова и Взлетную. В рамках второго этапа подрядная организация продолжит формирование пешеходно-тропиночной сети, установит освещение и систему видеонаблюдения, проведет посадку деревьев.
Кроме того, здесь планируется обустроить велобеговую дорожку, спортивные и детские площадки, территорию для выгула собак. Также здесь установят туалетный модуль, малые архитектурные формы и оформят входные группы.
Напомним, первый этап благоустройства территории по улице Шумакова, 9, был реализован в прошлом году. Эта общественная зона была выбрана жителями по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства.
Всего в этом году в краевой столице пройдут работы по благоустройству трех зеленых зон. Это территория в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова — парк имени Ленина, территория по улице Шумакова, 9, а также территория в границах улиц Чайковского и Куйбышева в поселке Южном.
08:56:46 01-06-2026
Прямо осчастливили барнаульце! Кроме расчистки, планировки участка и мощения никаких перемен нет. За 71 лям могли бы спроектировать аллею или рощу, посадить взрослые деревья, Конечно, высокорослые деревья в диаметре ствола от 15 см в разы дороже, поэтому вдоль тропинок высажен самый дешевый кустарник. А на 3 елочки которые на входе по ул Взлетной жалко смотреть, они меньше метра высотой, скорее всего копанина из леса.
09:21:39 01-06-2026
Критик (08:56:46 01-06-2026) Прямо осчастливили барнаульце! Кроме расчистки, планировки у... Как же тебя корежит от того, что хоть что-то хорошее делают. Наверно это ты нанимаешь тех, кто каждое новое созданное общественное место разрушает? И как с таким тобой твои родственники с тобой живут? Надеюсь, выгнали тебя уже, дабы не мучиться самим и не позориться перед другими?
И проект, кстати, классный.
10:52:20 01-06-2026
Гость (09:21:39 01-06-2026) Как же тебя корежит от того, что хоть что-то хорошее делают.... Ты или подрядчик или колхозник который кроме асфальта лучше и не хавал
09:39:08 01-06-2026
Критик (08:56:46 01-06-2026) Прямо осчастливили барнаульце! Кроме расчистки, планировки у... по елочкам, есть крупномерные деревья за ЖК колумб Их все-равно снесут, они там как попало насеялись. Бесплатно можно было бы пересадить!
10:12:03 01-06-2026
Гость (09:39:08 01-06-2026) по елочкам, есть крупномерные деревья за ЖК колумб Их все-ра... КН ЗУ 22:61:010202:3991, на этом участке есть елочки, достаточно крупные, и на прилегающих участках есть. Земля под застройку. Все равно их снесут строители. А можно уже готовые деревья пересадить. И всем будет польза.
22:47:06 01-06-2026
Критик (08:56:46 01-06-2026) Прямо осчастливили барнаульце! Кроме расчистки, планировки у... И тот повымерз. Полусухой стоит. Не умеет-не хочет у нас мэрия в озеленение. Только на "санитарные рубки" ума и хватает после которых пустыня
09:04:54 01-06-2026
Там в некоторых местах уже водостоки развалились. Как обычно использовали "самые лучшие" материалы.
09:21:12 01-06-2026
Елки как насмешка. Ни одной урны. Теневых участков нет. Газон похоже не предусмотрен , т.к. грунт в камнях, сорняках и мусоре
22:45:18 01-06-2026
Гость (09:21:12 01-06-2026) Елки как насмешка. Ни одной урны. Теневых участков нет. Газо... А название какое громкое,парк 300 летия))
09:24:27 01-06-2026
Отличный пример благоустройства у компании Жилищная инициатива. Гатилов щедро высадил большие деревья, за 10 лет в лазурном 2 березовая аллея за 10 лет выросла как на Сулиме.
10:12:08 01-06-2026
Гость (09:24:27 01-06-2026) Отличный пример благоустройства у компании Жилищная инициати... Гатилов вообще красавчик, много лет жильё строит, покупателей жилья не кинул ни разу даже в самые смутные времена, молодец короче, дай бог ему здоровья на долгие годы.
10:15:17 01-06-2026
Велобеговая дорожка из плитки штоль? Сами по плитке катайтесь, асфальт надо класть а не это вот всё.
11:06:05 01-06-2026
Гость (10:15:17 01-06-2026) Велобеговая дорожка из плитки штоль? Сами по плитке катайтес... бетон износостойкий.
11:12:22 01-06-2026
Гость (10:15:17 01-06-2026) Велобеговая дорожка из плитки штоль? Сами по плитке катайтес... может оно и к лучшему, если на территории не будет некоторой части велосипедистов и электросамокатчиков.
14:56:13 01-06-2026
Собак удобно там выгуливать.
22:47:31 01-06-2026
А что за одинокий гараж стоит?
02:23:33 02-06-2026
Почему втихаря свернули программу ремонта дворов?