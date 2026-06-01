Велодорожка и туалет. За ТЦ "Европа" в Барнауле продолжают благоустраивать бывший пустырь

Работы в этом году должны закончить к середине октября

01 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Второй этап благоустройства будущего парка 300-летия Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле начались работы по второму этапу благоустройства общественной территории по улице Шумакова, 9. Подрядчиком выступает ООО "Рустрой", сумма муниципального контракта составляет более 71 миллиона рублей, сообщает мэрия города.

Работы пройдут на том же участке, что и в прошлом году, — с выходами на улицы Шумакова и Взлетную. В рамках второго этапа подрядная организация продолжит формирование пешеходно-тропиночной сети, установит освещение и систему видеонаблюдения, проведет посадку деревьев.

Кроме того, здесь планируется обустроить велобеговую дорожку, спортивные и детские площадки, территорию для выгула собак. Также здесь установят туалетный модуль, малые архитектурные формы и оформят входные группы.

Напомним, первый этап благоустройства территории по улице Шумакова, 9, был реализован в прошлом году. Эта общественная зона была выбрана жителями по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства.

Всего в этом году в краевой столице пройдут работы по благоустройству трех зеленых зон. Это территория в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова — парк имени Ленина, территория по улице Шумакова, 9, а также территория в границах улиц Чайковского и Куйбышева в поселке Южном.