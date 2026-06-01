"Нельзя пропускать письма от банка". Какие риски ждет бизнес при зарубежных сделках

Юрист Виталий Шляков рассказал, на что обращать внимание при переводах за границу, покупке авто и работе через агентов

01 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Юрист за работой / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Алтайским предпринимателям, которые работают с зарубежными партнерами, стоит внимательнее относиться к валютным переводам, выбору агентов и покупке товаров за границей. Ошибки в документах или игнорирование запросов банка могут привести к блокировкам, проверкам и претензиям налоговой. О последствиях таких операций в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала управляющий партнер юридического агентства "Дело" Виталий Шляков. Интервью прошло на площадке 12-го Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края.

— Тема вашего выступления звучит как "Валютный контроль и трансграничные сделки: правила и риски". Что это за риски?

— Хотелось бы обратить внимание слушателей на такие ситуации: например, у человека открыта карта в зарубежном банке, но он не подал уведомление. За это могут привлечь к административной ответственности. Или человек не представил сведения об оборотах. Здесь есть определенные требования, их нужно внимательно изучить.

В свое время очень многие открыли себе иностранные карты. Сейчас действует особый контроль за переводами за границу, даже между своими счетами. Поэтому нужно быть максимально внимательными. Если вы часто пополняете свою иностранную карту, у банков может возникнуть объективный вопрос в рамках 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. В итоге услуги могут приостановить либо ограничить платежные возможности по счету физического лица.

— Как это происходит? Кто первым задает вопрос?

— Обычно первым вопросы задает банк. Например, по переводам на иностранные счета, пополнению своей карты или переводам знакомым и родственникам. Ни в коем случае нельзя пропустить письмо от банка. Если не ответить на него, это может выглядеть как признание того, что у вас действительно есть нарушения. Нужно добросовестно все объяснять банку, предоставлять документы: откуда у вас деньги, как вы их заработали, с какой целью перечислили, какую покупку совершили.

— То есть банк запросит подтверждающие документы?

— Да. В основном запрашивают документы, которые объясняют, на каком основании и зачем вы перечислили деньги. Например, человек поехал за границу отдыхать и взял иностранную карту, чтобы рассчитываться. Или он делает покупки на сайтах, где невозможно оплатить российской картой. Тогда нужно подтвердить: карта нужна для покупки такого-то товара на таком-то сайте. Можно предоставить чек, транзакцию, документы по доставке.

Кроме цели перевода, нужно подтвердить доход. Например, что вы предприниматель, получили дивиденды, зарплату или доход от бизнеса.

— Вы отдельно говорили о покупке иностранных автомобилей. Какие здесь риски?

— Очень внимательно нужно относиться к приобретению автомобилей из-за рубежа. Сейчас много компаний оказывают услуги по доставке или покупке машин, цены часто привлекательные. Но важно правильно выбрать такую компанию.

Во-первых, должно быть документальное подтверждение передачи денег, желательно в безналичном порядке. Должен быть договор, где конкретно описано, что компания делает и как переводит деньги.

Часто возникает проблема: деньги передают непонятным образом, наличными, по расписке или через какой-то приходник. Потом эти деньги оказываются в другой стране через посредников. Автомобиль приезжает, ставится на учет на физлицо, и возникают вопросы: как вы купили этот автомобиль? Как перевели деньги? У человека должен быть полный комплект документов по покупке автомобиля. Самый главный вопрос налогового органа по валютному контролю: как деньги были переведены в другую страну.

— То есть налоговая тоже может задать вопрос?

— Да, налоговый орган имеет право это сделать. Особенно если речь идет о системных покупках, когда человек вроде бы покупает "для себя", но приобретает два-три автомобиля. Тогда вопрос точно возникнет. Вся цепочка должна быть документально подтверждена. Никаких устных договоренностей и наличных без документов. Если вас просят передать деньги наличными, должен быть кассовый чек, приходный ордер, договор. Нужно подтвердить, что вы отдали деньги конкретной компании, а она обязалась выполнить конкретные действия.

— Если говорить об экспортерах и компаниях, которые работают с другими странами, какие риски есть для них?

— Ситуация очень быстро меняется. Сейчас мы рекомендуем клиентам и членам Торгово-промышленной палаты очень внимательно подходить к выбору компании-агента.

— Что такое компания-агент?

— Часто валютные отделы банков рекомендуют предпринимателям список агентов. Банк говорит: вот есть компании, через которые можно провести платежи. Предприниматель связывается с агентом, обсуждает условия.

Дальше деньги перечисляют на российское юридическое лицо либо на иностранное юрлицо в ближнем зарубежье. Затем это юрлицо по агентскому договору перечисляет средства, например, в Китай для покупки товара. Потом идут покупка, оплата, растаможка, ввоз товара.

— Если банк порекомендовал агента, можно ли ему доверять?

— С одной стороны, можно. Но юридически банк ответственности за это юрлицо не несет. У нас нет документа, где банк говорит: "Да, это добросовестный агент". Это просто рекомендация. Поэтому каждый сам принимает решение, доверять или нет. Нужно изучать агента, задавать вопросы, понимать, какие гарантии он дает и насколько стабильно работает.

Международные споры — в Армении, Грузии, Монголии, Китае — это долго и дорого. Такие суды могут длиться годами. Нужно уведомить иностранное лицо, получить исполнительный лист, доказать свою позицию. Поэтому к выбору агента надо подходить очень аккуратно.

— Какие еще проблемы могут возникнуть?

— Нужно полностью контролировать процесс перевода денег. Агент должен предоставлять платежные поручения: когда оплатил, что указано в назначении платежа, куда ушли деньги. Налоговые органы смотрят, насколько сделка стабильная и нет ли у нее признаков вывода денежных средств из России.

Лучший вариант — иметь свой валютный счет в банке, который напрямую работает, например, с Китаем. Второй вариант — заключать договоры с крупными компаниями, которые профессионально ведут внешнеэкономическую деятельность. Они заключают контракт, организуют перевозку, привозят товар, а вы компенсируете расходы. Это стоит денег, но снижает риски.

— Какая главная рекомендация для алтайских экспортеров?

— В ближайшие месяц-два рекомендация номер один — напрямую взаимодействовать со своим поставщиком, например в Китае, и самому полностью контролировать переводы, договоры, спецификации и платежи. Если у вас нет ресурсов и знаний в валютном законодательстве, лучше нанимать профессиональных агентов, которые полностью сопровождают поставку, доставку, перевозку и растаможку.

Но риск выбора такой компании все равно лежит на предпринимателе. Самостоятельно проводить переводы через агентов и проверять их — это очень сложная профессиональная работа. Не у всех предпринимателей есть на это ресурсы.