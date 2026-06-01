Первый этап гидравлических испытаний подходит к концу

01 июня 2026, 08:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Первый в 2026 году двухнедельный период отключения горячей воды в Барнауле заканчивается. Уже скоро в дома, которые попали в первый этап гидравлических испытаний, вернут водоснабжение.

О том, когда у этих жителей города вновь появится горячая вода, — в материале amic.ru.

1 Какие сроки установлены для первого этапа гидравлических испытаний в Барнауле? Первый этап гидравлических испытаний в Барнауле в 2026 году начался 18 мая и продлится до 1 июня включительно. График работ был заблаговременно утвержден и опубликован на официальном сайте СГК

2 Включат ли горячую воду 1 июня? Нет. 1 июня — "включительный" день. В понедельник гидравлические испытания все еще будут продолжаться.

3 А когда в дома вернут горячее водоснабжение? Горячее водоснабжение в дома, попавшие в первый этап испытаний, начнут подавать со вторника, 2 июня.

4 Могут ли вернуть горячую воду позже? Такой вариант в отдельных домах исключать нельзя. Ведь гидравлические испытания нужны для того, чтобы выявить слабые места и потенциально аварийные участки трубопровода. На устранение может понадобиться время. Но специалисты СГК всегда пытаются уложиться в указанные сроки.