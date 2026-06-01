Когда в Барнауле дадут горячую воду тем, у кого до 1 июня проходит опрессовка труб?
Первый этап гидравлических испытаний подходит к концу
01 июня 2026, 08:15, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Первый в 2026 году двухнедельный период отключения горячей воды в Барнауле заканчивается. Уже скоро в дома, которые попали в первый этап гидравлических испытаний, вернут водоснабжение.
О том, когда у этих жителей города вновь появится горячая вода, — в материале amic.ru.
1
Какие сроки установлены для первого этапа гидравлических испытаний в Барнауле?
Первый этап гидравлических испытаний в Барнауле в 2026 году начался 18 мая и продлится до 1 июня включительно. График работ был заблаговременно утвержден и опубликован на официальном сайте СГК.
2
Включат ли горячую воду 1 июня?
Нет. 1 июня — "включительный" день. В понедельник гидравлические испытания все еще будут продолжаться.
3
А когда в дома вернут горячее водоснабжение?
Горячее водоснабжение в дома, попавшие в первый этап испытаний, начнут подавать со вторника, 2 июня.
4
Могут ли вернуть горячую воду позже?
Такой вариант в отдельных домах исключать нельзя. Ведь гидравлические испытания нужны для того, чтобы выявить слабые места и потенциально аварийные участки трубопровода. На устранение может понадобиться время.
Но специалисты СГК всегда пытаются уложиться в указанные сроки.
5
У меня еще не отключали горячую воду. Как узнать, когда это произойдет?
Мы готовили подробный материал, где указаны сроки всех четырех этапов отключения. Почитать его можно здесь. А в СГК создали интерактивную карту, где можно точно увидеть, когда горячей воды не будет именно в вашем доме.
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
08:51:47 30-05-2026
Карта не работает.
18:15:17 30-05-2026
Это уже не две недели, а 15 дней!
08:34:59 01-06-2026
Это еще цветочки. Вот когда пойдет вода ( а она пойдет с грязью ) все краны смесители придут в негодность т.е развод на деньги наших уважаемых жителей.
08:48:39 01-06-2026
Карта не работает! Где посмотреть?
10:52:13 01-06-2026
Судя по тому как перерыт Центр воду дадут не скоро. Либо дадут и начнутся аварийные отключения как прошлым летом.
11:26:06 01-06-2026
Почему не соблюдается график отключения.14 дней. Когда будем исполнять в срок? Уберите свою расхлябанность в работе. Теперь начинаем уточнять до 2 июня включительно.
11:34:46 01-06-2026
Началось (11:26:06 01-06-2026) Почему не соблюдается график отключения.14 дней. Когда будем... Нытик, купи водогрей.
12:14:58 01-06-2026
По информации нашей УК (центр города) горячей воды не будет до конца недели. У нас тут всё разрыто.
13:33:52 02-06-2026
Гость (12:14:58 01-06-2026) По информации нашей УК (центр города) горячей воды не будет ... Какой у вас адрес дома?