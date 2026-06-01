НОВОСТИОбщество

Когда в Барнауле дадут горячую воду тем, у кого до 1 июня проходит опрессовка труб?

Первый этап гидравлических испытаний подходит к концу

01 июня 2026, 08:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Первый в 2026 году двухнедельный период отключения горячей воды в Барнауле заканчивается. Уже скоро в дома, которые попали в первый этап гидравлических испытаний, вернут водоснабжение. 

О том, когда у этих жителей города вновь появится горячая вода, — в материале amic.ru. 

1

Какие сроки установлены для первого этапа гидравлических испытаний в Барнауле?

Первый этап гидравлических испытаний в Барнауле в 2026 году начался 18 мая и продлится до 1 июня включительно. График работ был заблаговременно утвержден и опубликован на официальном сайте СГК
2

Включат ли горячую воду 1 июня?

Нет. 1 июня — "включительный" день. В понедельник гидравлические испытания все еще будут продолжаться. 
3

А когда в дома вернут горячее водоснабжение?

Горячее водоснабжение в дома, попавшие в первый этап испытаний, начнут подавать со вторника, 2 июня. 
4

Могут ли вернуть горячую воду позже?

Такой вариант в отдельных домах исключать нельзя. Ведь гидравлические испытания нужны для того, чтобы выявить слабые места и потенциально аварийные участки трубопровода. На устранение может понадобиться время. 
Но специалисты СГК всегда пытаются уложиться в указанные сроки. 
5

У меня еще не отключали горячую воду. Как узнать, когда это произойдет?

Мы готовили подробный материал, где указаны сроки всех четырех этапов отключения. Почитать его можно здесь. А в СГК создали интерактивную карту, где можно точно увидеть, когда горячей воды не будет именно в вашем доме. 
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Когда и по каким адресам в Барнауле будут отключать горячую воду в 2026 году?

Рассказываем, в какие сроки будут проводить гидравлические испытания и почему обойтись без отключения воды никак нельзя
НОВОСТИОбщество
Барнаул Отключения горячей воды
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
       

Комментарии 9

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Гость

08:51:47 30-05-2026

Карта не работает.

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Гость

18:15:17 30-05-2026

Это уже не две недели, а 15 дней!

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гость

08:34:59 01-06-2026

Это еще цветочки. Вот когда пойдет вода ( а она пойдет с грязью ) все краны смесители придут в негодность т.е развод на деньги наших уважаемых жителей.

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Гость

08:48:39 01-06-2026

Карта не работает! Где посмотреть?

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Гость

10:52:13 01-06-2026

Судя по тому как перерыт Центр воду дадут не скоро. Либо дадут и начнутся аварийные отключения как прошлым летом.

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Началось

11:26:06 01-06-2026

Почему не соблюдается график отключения.14 дней. Когда будем исполнять в срок? Уберите свою расхлябанность в работе. Теперь начинаем уточнять до 2 июня включительно.

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Гость

11:34:46 01-06-2026

Началось (11:26:06 01-06-2026) Почему не соблюдается график отключения.14 дней. Когда будем... Нытик, купи водогрей.

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Гость

12:14:58 01-06-2026

По информации нашей УК (центр города) горячей воды не будет до конца недели. У нас тут всё разрыто.

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Гость

13:33:52 02-06-2026

Гость (12:14:58 01-06-2026) По информации нашей УК (центр города) горячей воды не будет ... Какой у вас адрес дома?

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