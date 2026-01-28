НОВОСТИПолитика

Трамп: Прямо сейчас к Ирану движется еще одна армада кораблей США

Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации

28 января 2026, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Крупные силы США направляются в сторону Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, сообщает ТАСС.

В ходе выступления Трамп вновь затронул иранскую тему и повторил утверждение о том, что в июне 2025 года Соединенные Штаты "уничтожили ядерные возможности" Тегерана. По его словам, если бы тогда было допущено промедление хотя бы на месяц, Иран мог бы получить ядерное оружие.

«Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», – заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что американский авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. Кроме того, США перебросили в регион штурмовики F-15E для усиления ударной авиации, а также дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD, предназначенные для защиты от возможных ответных ударов иранских ракет малой и средней дальности.

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Трамп: Сотрудничающие с Ираном страны будут платить пошлину 25%

Американский лидер подчеркнул, что решение вступит в силу немедленно
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:59:03 28-01-2026

Миротворец хренов...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:25 28-01-2026

Один спецбоеприпас превращает армаду в пыль

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:07 28-01-2026

Трамп фактически отобрал у Китая венесуэльскую нефть. Китай промолчал. Сейчас начинает отбирать иранскую. Китай молчит. Все таки Китай очкует Трампа

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:12 28-01-2026

Гость (13:02:07 28-01-2026) Трамп фактически отобрал у Китая венесуэльскую нефть. Китай ... Толи дело мы, смельчаки? Один за одним отбирают танкеры. В ответ что? Не наши.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:35 29-01-2026

Гость (15:28:12 28-01-2026) Толи дело мы, смельчаки? Один за одним отбирают танкеры. В о... Ну у нас ВВП около 2 триллионов, а у Китая больше 20, ему в 10 раз молчать позорней

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:45 28-01-2026

Гость (13:02:07 28-01-2026) Трамп фактически отобрал у Китая венесуэльскую нефть. Китай ... Да, и Трамп это видит, что его все очкуют и воротит вообще все что хочет

  1 Нравится
Ответить
