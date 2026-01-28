Трамп: Прямо сейчас к Ирану движется еще одна армада кораблей США

Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации

28 января 2026, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Крупные силы США направляются в сторону Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, сообщает ТАСС.

В ходе выступления Трамп вновь затронул иранскую тему и повторил утверждение о том, что в июне 2025 года Соединенные Штаты "уничтожили ядерные возможности" Тегерана. По его словам, если бы тогда было допущено промедление хотя бы на месяц, Иран мог бы получить ядерное оружие.

«Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», – заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что американский авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. Кроме того, США перебросили в регион штурмовики F-15E для усиления ударной авиации, а также дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD, предназначенные для защиты от возможных ответных ударов иранских ракет малой и средней дальности.