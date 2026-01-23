Трамп не исключил, что США придется использовать военную силу против Ирана

Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации

23 января 2026, 08:15, ИА Амител

Корабли Военно-морских сил США направляются в сторону Ирана в превентивном режиме. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Белого дома, в регион выдвигается крупная группировка американских кораблей. Он отметил, что речь идет о мерах "на всякий случай", и подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации.

«Большая флотилия движется в том направлении, посмотрим, что будет. Крупные силы направляются к Иран», – заявил Трамп.

При этом американский лидер добавил, что предпочел бы избежать какого-либо обострения, и выразил надежду, что в итоге "ничего не произойдет".

Ранее Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о введении пошлин в размере 25% для любых государств, ведущих торговые отношения с Ираном.