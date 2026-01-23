Трамп не исключил, что США придется использовать военную силу против Ирана
Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации
23 января 2026, 08:15, ИА Амител
Корабли Военно-морских сил США направляются в сторону Ирана в превентивном режиме. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.
По словам главы Белого дома, в регион выдвигается крупная группировка американских кораблей. Он отметил, что речь идет о мерах "на всякий случай", и подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации.
«Большая флотилия движется в том направлении, посмотрим, что будет. Крупные силы направляются к Иран», – заявил Трамп.
При этом американский лидер добавил, что предпочел бы избежать какого-либо обострения, и выразил надежду, что в итоге "ничего не произойдет".
Ранее Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о введении пошлин в размере 25% для любых государств, ведущих торговые отношения с Ираном.
09:05:28 23-01-2026
вот теперь так называемый "Совет мира" и будет финансировать трамповские хотелки. Разбомбили Газу Израиль и Штаты, а восстанавливать будут страны Совета за свой счет.
Странно, что Лукашенко туда рыпнулся. Некрасиво себя показал. Неужели только миллиард взноса его остановил от вступления в Совет мира?
А вообще, хорошо, что Трамп его создал. Теперь страны мира четко поделятся, кто за беспредельную Америку, а кто на стороне РФ. Трамп как катализатор мировых событий.
12:16:43 23-01-2026
А что наш гарант молчит? Венесуэлу тоже проглотил?
12:29:11 23-01-2026
Гость (12:16:43 23-01-2026) А что наш гарант молчит? Венесуэлу тоже проглотил?... для него сейчас главное - закончить войну с Украиной. Трамп, не исключаю, многое пообещал что. Потому ВВП и молчит на нападение кораблей, на похищение Мадуро, а сейчас Трамп еще Иран разбомбит, тоже промолчит.