ТРЦ "Арена" приглашает на бесплатный семейный праздник в Барнауле

26 декабря 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGnGuKN

Новогодний праздник / Фото: Куюмчян Жора

27 декабря 2025 года в ТРЦ "Арена" пройдет ежегодный костюмированный праздник для жителей и гостей Барнаула. Событие стало доброй традицией и каждый год собирает сотни семей с детьми. В этот раз гостей ждет насыщенная программа, любимые сказочные герои и конкурс на лучший образ. Праздник начнется в 13:00 и продлится до 15:00. Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное.



С 13:00 до 14:00 в зоне главной елки пройдет яркая шоу-программа. На сцене появятся известные сказочные персонажи, которые познакомятся с гостями, поиграют с детьми и создадут по-настоящему новогоднее настроение. Маленьких посетителей ждут танцы, интерактивы и веселые задания. Главный сюрприз программы – особенная лабубу, которая станет настоящей звездой праздника и точно запомнится детям.

Гости могут прийти в новогодних образах, нарядиться сказочными персонажами или просто добавить яркие аксессуары. Разнообразие костюмов будет здорово смотреться на фотографиях, а топ-5 лучших образов получат подарки от "Арены".С 14:00 до 15:00 начнется квест для помощников Деда Мороза. Участникам предстоит пройти несколько заданий, проявить смекалку, внимание и командный дух.

Приходите в ТРЦ "Арена" зарядиться новогодним настроением и подарить детям веселый праздник.

Подробности в ВК группе ТРЦ "Арена".

Возрастное ограничение 0+

