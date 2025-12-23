ТРЦ "Пионер" приглашает барнаульцев на новогодний праздник с розыгрышем поездки в Абхазию

28 декабря в торгово-развлекательном центре гостей будет встречать Дед Мороз

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Какие планы на воскресенье? Приходите отмечать Новый год в ТРЦ "Пионер" (Барнаул, проспект Ленина, 102в)! В 15 часов 28 декабря 2025 года здесь начнется новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. А еще подведут итоги розыгрыша подарков и недельного путешествия в Абхазию.

Новогодняя встреча пройдет в "Пионере" в атмосфере большого семейного праздника. В программе шоу гигантских надувных подушек, цирковое выступление и морозное шоу. За праздничное настроение с музыкой и играми отвечают не только Дед Мороз и Снегурочка, но и Гринч, а также главный символ наступающего года – конь, который на этот раз будет в пальто.

Как всегда гостей ждут и все развлечения "Пионер Парка" на четвертом этаже. Здесь можно не только провести выходной вместе с близкими, но и заглянуть в мир виртуальной реальности: в VR-пространстве предлагают гонки на болиде, сюжеты с зомби, динозаврами, путешествия по морским глубинам, космосу и экстремальные аттракционы.

В этот же день в "Пионере" подведут итоги акции и разыграют подарки от партнеров, а также главный приз – незабываемое путешествие в Абхазию. Победителю достанется неделя в отеле Portoritsa ("Порторица") для двоих.

Еще есть время стать участником розыгрыша. Для этого до 15:00 28 декабря 2025 года (время местное) совершите покупку на сумму не менее 1999 рублей у партнеров акции: "Касуро", Yves Rocher*, Pioneer park*, кинотеатр Pioneer, салон часов "Секунда", "Классик", MySkin*, Nelva*, "Рив Гош", Gipfel*, "Айкрафт13", S-parfum*, "Китай-город", "Кросспарк", "Кари". Затем опустите чек в специальную урну на четвертом этаже. И оставайтесь на праздник и розыгрыш (личное присутствие и паспорт по время подведения итогов обязательны).

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на официальном сайте ТРЦ "Пионер". Итоги акции объявят на празднике, а также опубликуют на сайте и в социальных сетях ТРЦ "Пионер".

Новогодний праздник без возрастных ограничений. Участвовать в розыгрыше могут граждане старше 18 лет.

* Yves Rocher ("ИвРоше"); Pioneer park ("Пионер парк"); MySkin ("МайСкин"); Nelva ("Нелва"), Gipfel ("Гипфел"); S-parfum ("Эс-парфюм")

