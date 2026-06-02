Трихологи все чаще выявляют облысение у россиян уже после школы
Медики рекомендуют не откладывать визит к специалисту при появлении первых признаков проблемы
02 июня 2026, 21:38, ИА Амител
Российские трихологи все чаще сталкиваются с пациентами, у которых признаки наследственного облысения появляются уже в молодом возрасте. Если еще несколько лет назад с подобной проблемой к специалистам в основном обращались люди старше 40 лет, то теперь среди пациентов становится все больше юношей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет.
Как рассказала "Shot Проверке" трихолог и дерматовенеролог Татьяна Косинская, за последние два года количество обращений по поводу андрогенетической алопеции выросло примерно на 20%. Именно эта форма считается наиболее распространенной причиной выпадения волос.
По словам специалиста, у мужчин заболевание чаще всего начинается с появления залысин в лобно-височной области и постепенного поредения волос на макушке. У женщин проблема обычно проявляется иначе: расширяется пробор, уменьшается объем прически, а кожа головы становится более заметной.
Главной причиной развития андрогенетической алопеции врачи называют наследственность. Однако, как отмечает Татьяна Косинская, все чаще фактором, который ускоряет процесс, становится хронический стресс.
Специалист пояснила, что постоянная тревога, недосыпание и высокие нагрузки сами по себе не вызывают облысение, но способны ускорить его развитие у людей, имеющих генетическую предрасположенность.
На фоне растущих опасений по поводу выпадения волос россияне стали активнее покупать специализированные средства ухода. По данным аналитиков, за последний год спрос на продукцию против выпадения волос увеличился примерно на 50%. Наибольшей популярностью пользуются шампуни и сыворотки, предназначенные для укрепления волос и замедления их выпадения.
При этом специалисты подчеркивают, что полностью предотвратить развитие андрогенетической алопеции невозможно. Однако своевременное обращение к врачу позволяет во многих случаях замедлить процесс и сохранить густоту волос на более длительный срок.
Трихологи рекомендуют не откладывать визит к специалисту при появлении первых признаков проблемы, поскольку именно ранняя диагностика считается одним из наиболее эффективных способов борьбы с прогрессированием заболевания.
21:59:48 02-06-2026
после ковидлы пара знакомых резко полысели за год и волосы не вернулись до пересадки и миноксидила.
22:18:36 02-06-2026
Так ишшколу стали заканчивать на 19м году.
23:32:34 02-06-2026
Задрали иксперды. Везде стресс пихают. Во время войны у солдат все время стресс и что,все лысые приходили? Какой такой стресс у этих зуммеров? Кофе не на том молоке?
07:00:43 03-06-2026
Гость (23:32:34 02-06-2026) Задрали иксперды. Везде стресс пихают. Во время войны у солд... кофе не на том молоке- это боль, да...
04:57:13 03-06-2026
Очень удобно. Зачем в армии волосы? Блох разводить?
06:59:34 03-06-2026
Кхм... (04:57:13 03-06-2026) Очень удобно. Зачем в армии волосы? Блох разводить?... интересно, а лысым мальчикам понравятся лысые девочки, когда они из армии вернутся?
05:52:45 03-06-2026
Гомо лысикус-человек будущего!
09:04:37 03-06-2026
Кость (05:52:45 03-06-2026) Гомо лысикус-человек будущего! ...
Удобно и экономично
09:23:03 03-06-2026
Гость (09:04:37 03-06-2026) Удобно и экономично... Особенно если именно ГОМО. Как грится "знаю твоих родителей, хорошие парни"
*союзы, запрещенные на территории РФ
09:48:30 03-06-2026
А может волосы выпадают рано потому, что лет с 10 они уже во всю их красят, и не всегда безопасными средствами. Да и дреды и всякая хрень на голове не улучшает состояние волос.
11:01:42 03-06-2026
С детства едят пластик и пьют газированную кислоту - вот и результат.
15:31:17 03-06-2026
Не удивительно. Сдай-ка все эти ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в школе...У нас в школе к ВПР в четвертом классе начали уже запугивать со второго класса. Представляю, что тогда в средней и старшей школе твориться.