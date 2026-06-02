Трихологи все чаще выявляют облысение у россиян уже после школы

Медики рекомендуют не откладывать визит к специалисту при появлении первых признаков проблемы

02 июня 2026, 21:38, ИА Амител

Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские трихологи все чаще сталкиваются с пациентами, у которых признаки наследственного облысения появляются уже в молодом возрасте. Если еще несколько лет назад с подобной проблемой к специалистам в основном обращались люди старше 40 лет, то теперь среди пациентов становится все больше юношей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет.

Как рассказала "Shot Проверке" трихолог и дерматовенеролог Татьяна Косинская, за последние два года количество обращений по поводу андрогенетической алопеции выросло примерно на 20%. Именно эта форма считается наиболее распространенной причиной выпадения волос.

По словам специалиста, у мужчин заболевание чаще всего начинается с появления залысин в лобно-височной области и постепенного поредения волос на макушке. У женщин проблема обычно проявляется иначе: расширяется пробор, уменьшается объем прически, а кожа головы становится более заметной.

Главной причиной развития андрогенетической алопеции врачи называют наследственность. Однако, как отмечает Татьяна Косинская, все чаще фактором, который ускоряет процесс, становится хронический стресс.

Специалист пояснила, что постоянная тревога, недосыпание и высокие нагрузки сами по себе не вызывают облысение, но способны ускорить его развитие у людей, имеющих генетическую предрасположенность.

На фоне растущих опасений по поводу выпадения волос россияне стали активнее покупать специализированные средства ухода. По данным аналитиков, за последний год спрос на продукцию против выпадения волос увеличился примерно на 50%. Наибольшей популярностью пользуются шампуни и сыворотки, предназначенные для укрепления волос и замедления их выпадения.

При этом специалисты подчеркивают, что полностью предотвратить развитие андрогенетической алопеции невозможно. Однако своевременное обращение к врачу позволяет во многих случаях замедлить процесс и сохранить густоту волос на более длительный срок.

Трихологи рекомендуют не откладывать визит к специалисту при появлении первых признаков проблемы, поскольку именно ранняя диагностика считается одним из наиболее эффективных способов борьбы с прогрессированием заболевания.