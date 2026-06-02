НОВОСТИЗдоровье

Трихологи все чаще выявляют облысение у россиян уже после школы

Медики рекомендуют не откладывать визит к специалисту при появлении первых признаков проблемы

02 июня 2026, 21:38, ИА Амител

Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские трихологи все чаще сталкиваются с пациентами, у которых признаки наследственного облысения появляются уже в молодом возрасте. Если еще несколько лет назад с подобной проблемой к специалистам в основном обращались люди старше 40 лет, то теперь среди пациентов становится все больше юношей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет.

Как рассказала "Shot Проверке" трихолог и дерматовенеролог Татьяна Косинская, за последние два года количество обращений по поводу андрогенетической алопеции выросло примерно на 20%. Именно эта форма считается наиболее распространенной причиной выпадения волос.

По словам специалиста, у мужчин заболевание чаще всего начинается с появления залысин в лобно-височной области и постепенного поредения волос на макушке. У женщин проблема обычно проявляется иначе: расширяется пробор, уменьшается объем прически, а кожа головы становится более заметной.

Главной причиной развития андрогенетической алопеции врачи называют наследственность. Однако, как отмечает Татьяна Косинская, все чаще фактором, который ускоряет процесс, становится хронический стресс.

Специалист пояснила, что постоянная тревога, недосыпание и высокие нагрузки сами по себе не вызывают облысение, но способны ускорить его развитие у людей, имеющих генетическую предрасположенность.

На фоне растущих опасений по поводу выпадения волос россияне стали активнее покупать специализированные средства ухода. По данным аналитиков, за последний год спрос на продукцию против выпадения волос увеличился примерно на 50%. Наибольшей популярностью пользуются шампуни и сыворотки, предназначенные для укрепления волос и замедления их выпадения.

При этом специалисты подчеркивают, что полностью предотвратить развитие андрогенетической алопеции невозможно. Однако своевременное обращение к врачу позволяет во многих случаях замедлить процесс и сохранить густоту волос на более длительный срок.

Трихологи рекомендуют не откладывать визит к специалисту при появлении первых признаков проблемы, поскольку именно ранняя диагностика считается одним из наиболее эффективных способов борьбы с прогрессированием заболевания.

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НОВОСТИОбщество

Здоровье Россия Медики
       

Комментарии 12

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Элен без ребят

21:59:48 02-06-2026

после ковидлы пара знакомых резко полысели за год и волосы не вернулись до пересадки и миноксидила.

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ДМВ

22:18:36 02-06-2026

Так ишшколу стали заканчивать на 19м году.

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Гость

23:32:34 02-06-2026

Задрали иксперды. Везде стресс пихают. Во время войны у солдат все время стресс и что,все лысые приходили? Какой такой стресс у этих зуммеров? Кофе не на том молоке?

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Элен без ребят

07:00:43 03-06-2026

Гость (23:32:34 02-06-2026) Задрали иксперды. Везде стресс пихают. Во время войны у солд... кофе не на том молоке- это боль, да...

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Кхм...

04:57:13 03-06-2026

Очень удобно. Зачем в армии волосы? Блох разводить?

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Элен без ребят

06:59:34 03-06-2026

Кхм... (04:57:13 03-06-2026) Очень удобно. Зачем в армии волосы? Блох разводить?... интересно, а лысым мальчикам понравятся лысые девочки, когда они из армии вернутся?

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Кость

05:52:45 03-06-2026

Гомо лысикус-человек будущего!

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Гость

09:04:37 03-06-2026

Кость (05:52:45 03-06-2026) Гомо лысикус-человек будущего! ...
Удобно и экономично

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Гость

09:23:03 03-06-2026

Гость (09:04:37 03-06-2026) Удобно и экономично... Особенно если именно ГОМО. Как грится "знаю твоих родителей, хорошие парни"
*союзы, запрещенные на территории РФ

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Гость

09:48:30 03-06-2026

А может волосы выпадают рано потому, что лет с 10 они уже во всю их красят, и не всегда безопасными средствами. Да и дреды и всякая хрень на голове не улучшает состояние волос.

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Гость

11:01:42 03-06-2026

С детства едят пластик и пьют газированную кислоту - вот и результат.

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Гость

15:31:17 03-06-2026

Не удивительно. Сдай-ка все эти ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в школе...У нас в школе к ВПР в четвертом классе начали уже запугивать со второго класса. Представляю, что тогда в средней и старшей школе твориться.

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