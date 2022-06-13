Алтай, Эльбрус, Байкал. Роскосмос показал космические снимки самых интересных природных достопримечательностей России
Госкорпорация опубликовала десять фотографий
13 июня 2022, 17:10, Никита Черников
Фото: t.me/roscosmos_gk
Telegram-канал космической госкорпорации Роскосмос опубликовал топ-10 самых интересных и природных достопримечательностей России по версии Ростуризма.
В подборку вошли следующие локации: Эльбрус, Куршская коса, вулканы Камчатки, плато Путорана, Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, Мультинские озёра в Горном Алтае, Байкал, национальный парк «Ленские столбы» и Оймякон в Якутии, а также природный заповедник «Остров Врангеля» на Чукотском АО.
Ранее известная телеведущая Ирена Понарошку назвала три лучших места для путешествий по России. Среди них оказался и Алтай.
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