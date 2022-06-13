Алтай, Эльбрус, Байкал. Роскосмос показал космические снимки самых интересных природных достопримечательностей России

Фото: t.me/roscosmos_gk

Telegram-канал космической госкорпорации Роскосмос опубликовал топ-10 самых интересных и природных достопримечательностей России по версии Ростуризма.

В подборку вошли следующие локации: Эльбрус, Куршская коса, вулканы Камчатки, плато Путорана, Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, Мультинские озёра в Горном Алтае, Байкал, национальный парк «Ленские столбы» и Оймякон в Якутии, а также природный заповедник «Остров Врангеля» на Чукотском АО.

Ранее известная телеведущая Ирена Понарошку назвала три лучших места для путешествий по России. Среди них оказался и Алтай.