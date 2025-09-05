Умер ветеран Алтайского госуниверситета Александр Воеводин

Он проработал в вузе более 30 лет

05 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Александр Воеводин / Фото: АлтГУ

3 сентября ушел из жизни ветеран Алтайского государственного университета Воеводин Александр Петрович. Более 30 лет он заведовал учебно-производственными помещениями, которые находились в корпусе "Д". Об этом сообщили на сайте вуза.

Александр Воеводин ушел из жизни на 67-м году. Его сердце остановилось за день до дня рождения.

«Александра Петровича уважали и любили преподаватели и студенты. За отзывчивость и стремление помочь его называли добрейшим великаном корпуса "Д"», – отметили в университете.

Прощание состоится 6 сентября с 09:00 до 11:00 по адресу: Барнаул, ул. Аносова, 8, зал № 3.