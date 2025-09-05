НОВОСТИОбщество

Умер ветеран Алтайского госуниверситета Александр Воеводин

Он проработал в вузе более 30 лет

05 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Александр Воеводин / Фото: АлтГУ

3 сентября ушел из жизни ветеран Алтайского государственного университета Воеводин Александр Петрович. Более 30 лет он заведовал учебно-производственными помещениями, которые находились в корпусе "Д". Об этом сообщили на сайте вуза.

Александр Воеводин ушел из жизни на 67-м году. Его сердце остановилось за день до дня рождения.

«Александра Петровича уважали и любили преподаватели и студенты. За отзывчивость и стремление помочь его называли добрейшим великаном корпуса "Д"», – отметили в университете.

Прощание состоится 6 сентября с 09:00 до 11:00 по адресу: Барнаул, ул. Аносова, 8, зал № 3.

Алтайский край АлтГУ утраты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:52:50 05-09-2025

Колоритный

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:10 06-09-2025

Учился в 1993-1999 году в АГУ на юрфаке в корпусе на Социалистическом. Поражался этому человеку. Действительно добрейшей души человек. До сих пор помню его огромные сильные руки. Царствие небесное увавжаемый человек.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:44 06-09-2025

Хозяйственник, который заслужил уважение преподавателей, деканов, ректоров. Светлая память.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:42 06-09-2025

Действительно Великан. Видел его на улице. Как ни странно, его фигура вызывала не страх из-за габаритов, а некое спокойствие и доброту. По фотографии сразу он вспомнился. 67 - мало, даже очень мало.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров