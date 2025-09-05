Умер ветеран Алтайского госуниверситета Александр Воеводин
Он проработал в вузе более 30 лет
05 сентября 2025, 17:45, ИА Амител
Александр Воеводин / Фото: АлтГУ
3 сентября ушел из жизни ветеран Алтайского государственного университета Воеводин Александр Петрович. Более 30 лет он заведовал учебно-производственными помещениями, которые находились в корпусе "Д". Об этом сообщили на сайте вуза.
Александр Воеводин ушел из жизни на 67-м году. Его сердце остановилось за день до дня рождения.
«Александра Петровича уважали и любили преподаватели и студенты. За отзывчивость и стремление помочь его называли добрейшим великаном корпуса "Д"», – отметили в университете.
Прощание состоится 6 сентября с 09:00 до 11:00 по адресу: Барнаул, ул. Аносова, 8, зал № 3.
Колоритный
11:41:10 06-09-2025
Учился в 1993-1999 году в АГУ на юрфаке в корпусе на Социалистическом. Поражался этому человеку. Действительно добрейшей души человек. До сих пор помню его огромные сильные руки. Царствие небесное увавжаемый человек.
12:31:44 06-09-2025
Хозяйственник, который заслужил уважение преподавателей, деканов, ректоров. Светлая память.
22:12:42 06-09-2025
Действительно Великан. Видел его на улице. Как ни странно, его фигура вызывала не страх из-за габаритов, а некое спокойствие и доброту. По фотографии сразу он вспомнился. 67 - мало, даже очень мало.