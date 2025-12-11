В Алтайском крае обсудили, как укрепить систему здравоохранения

И подвели итоги проекта партии "Единая Россия" – "Здоровое будущее"

11 декабря 2025, 14:55, ИА Амител

Заседание общественного совета в Минздраве Алтайского края / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В краевом Минздраве прошло расширенное заседание общественного совета проекта "Единой России" "Здоровое будущее". В обсуждении участвовали главные врачи городских и районных больниц, представители муниципалитетов и депутаты. Они подвели итоги 2025 года и наметили планы на следующий.

Говорили о важном

Главные темы встречи – диспансеризация и профилактика болезней, поддержка участников СВО и их семей, обучение первой помощи, кадровый дефицит и мониторинг строительства и ремонта медучреждений.

Координатор проекта в регионе, главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук напомнил, что "Здоровое будущее" работает в Барнауле и семи медико-географических округах. По его словам, за год проект окреп в районах благодаря сотрудничеству с Минздравом, депутатами, общественными объединениями и волонтерами-медиками.

Работа в районах

В рамках проекта за каждым округом закреплены кураторы. Главврач краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов, курирующий Славгородский округ, рассказал, что в Хабарском и Немецком национальном районах не хватает специализированных машин скорой помощи. Врач помогает местным медикам решать эти вопросы и высоко оценивает медсопровождение участников СВО. Также, по его словам, в округе развивают школьную медицину и системно учат людей оказанию первой помощи.

По инициативе Игоря Вихлянова провели выездной онкоскрининг. Специалисты краевого онкодиспансера осмотрели около 200 человек, часть направили на дообследование в Барнаул, другим назначили операции и лечение. Врач и его коллеги активно занимаются профилактикой онкозаболеваний, проводят уроки здоровья и консультируют молодежь и пожилых людей.

Заседание общественного совета в Минздраве Алтайского края / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Главврач барнаульской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрий Денисов, который в партпроекте курирует Барнаул, рассказал об опыте проведения часовой диспансеризации в поликлиниках № 14 и 12, а также о практике диспансеризации прямо на рабочих местах.

Будущие врачи и роль партии

Отдельная тема заседания – подготовка кадров. Ректор Алтайского государственного медуниверситета Ирина Шереметьева рассказала, что в школах края открывают медклассы и работают подготовительные курсы. Например, все 16 выпускников медкласса гимназии № 123 в Барнауле стали студентами АГМУ. Всего подготовительными курсами медуниверситета в этом учебном году были охвачены 830 школьников из 48 районов и десяти городов края, студентами вузами стал 46% выпускников.

При этом, по словам ректора АГМУ, не все муниципалитеты идут на сотрудничество, хотя остро испытывают нехватку врачей.

«Борьбу за студентов сегодня ведут многие вузы, конкуренция большая. Мы должны биться за своих студентов», – подчеркнул министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

И отметил, что проект "Здоровое будущее" хорошо сочетается с другими инициативами в медицине и госпрограммами и дает заметный результат для жителей.

А руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких назвал "Здоровое будущее" надежным мостом между властью и медучреждениями. По его словам, основу актива проекта составляют сотни депутатов-медиков, которым доверяют жители. Впереди выборы в краевой парламент, и региональное отделение "Единой России" планирует вместе с медсообществом сформировать в нем сильный комитет по здравоохранению.