В ЗАГСах Барнаула почти не осталось мест для свадеб в красивые даты 2026 года
С начала года в регионе уже сыграли свыше 400 свадеб
26 января 2026, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае резко вырос интерес к регистрации брака в так называемые красивые даты – в барнаульских отделах ЗАГС свободные окна для таких церемоний на 2026 год уже почти закончились, пишут "Вести Алтай".
26 января стало второй в этом году красивой датой для бракосочетаний, совпавшей с Днем супругов, который отмечают в ряде стран. Однако самой востребованной у будущих молодоженов остается дата 26 июня: заявления на регистрацию брака в этот день уже подали 220 пар. Еще 130 пар планируют пожениться 6 июня 2026 года. В Барнауле практически исчерпаны возможности выбрать красивую дату для регистрации брака, тогда как в районах Алтайского края такие варианты пока есть.
Всего на 2026 год органы ЗАГС региона приняли более четырех тысяч заявлений на заключение брака. С начала года в Алтайском крае уже сыграли свыше 400 свадеб.
11:48:51 26-01-2026
ну пусть не переживают.
через годик-другой, про красивую дату никто из них вспоминать не будет
11:50:12 26-01-2026
Гость (11:48:51 26-01-2026) ну пусть не переживают.через годик-другой, про красивую ... Красивую дату для развода надо заранее припасти тоже
11:58:40 26-01-2026
Гость (11:50:12 26-01-2026) Красивую дату для развода надо заранее припасти тоже...
ну это ясен-красен
12:03:03 26-01-2026
Пичалька...
12:27:48 26-01-2026
а если места не хватит в указанную дату, то не будут жениться?
13:04:45 26-01-2026
жизненный опыт подсказывает, что чем больше понтов на свадьбе, тем быстрее развод.
причем, дата развода уже не имеет значения.
13:22:38 26-01-2026
Элен без ребят (13:04:45 26-01-2026) жизненный опыт подсказывает, что чем больше понтов на свадьб... дата развода - ближайшая =)
13:38:54 26-01-2026
Оптом регистрируйте собрали стадион, тётка прокричала что женила всех и, по столам разошлись
13:53:30 26-01-2026
Если свадьба 21 числа - значит молодожёнов ждёт шоколадная брачная ночь.
13:54:37 26-01-2026
подсказка - 26.02.2026)))
14:08:51 26-01-2026
идиоты. Даты симметричные это не к добру. Вам любой знахарь скажет - если лицо симметрично -помрет
если кривое -долгожитель. Точно так же и с датой свадьбы.
15:24:19 26-01-2026
Гость (14:08:51 26-01-2026) идиоты. Даты симметричные это не к добру. Вам любой знахарь ...
знахарь...
15:15:39 26-01-2026
Ну хоть что то сподвигло мужчин вступить в брак, женитесь и размножайтесь!!!!
19:43:41 26-01-2026
Татьяна (15:15:39 26-01-2026) Ну хоть что то сподвигло мужчин вступить в брак, женитесь и... Разводитесь и на теплотрассе поселяйтесь, алименты «своим» детям бошляйтесь