В ЗАГСах Барнаула почти не осталось мест для свадеб в красивые даты 2026 года

26 января 2026, 11:45, ИА Амител

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru

В Алтайском крае резко вырос интерес к регистрации брака в так называемые красивые даты – в барнаульских отделах ЗАГС свободные окна для таких церемоний на 2026 год уже почти закончились, пишут "Вести Алтай".

26 января стало второй в этом году красивой датой для бракосочетаний, совпавшей с Днем супругов, который отмечают в ряде стран. Однако самой востребованной у будущих молодоженов остается дата 26 июня: заявления на регистрацию брака в этот день уже подали 220 пар. Еще 130 пар планируют пожениться 6 июня 2026 года. В Барнауле практически исчерпаны возможности выбрать красивую дату для регистрации брака, тогда как в районах Алтайского края такие варианты пока есть.

Всего на 2026 год органы ЗАГС региона приняли более четырех тысяч заявлений на заключение брака. С начала года в Алтайском крае уже сыграли свыше 400 свадеб.

