В Алтайском крае за 2023 год произвели 4,6 тысячи тонн мороженого

Производство лакомства в регионе продолжает расти

10 июня 2024, 18:24, ИА Амител

Вафельные стаканчики с мороженым / Фото: unsplash.com

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям во Всемирный день мороженого раскрыли, сколько в регионе произвели лакомства за прошлый год. Как сообщает пресс-служба ведомства, каждый год объемы производства мороженого увеличиваются.

По данным управления, всего за год производители выпустили 4,6 тысячи тонн сладкого продукта. Для сравнения: вес одного вафельного стаканчика с пломбиром в среднем составляет 100 граммов. Таким образом, в пересчете на стаканчики компании региона изготовили порядка 46 млн штук. Отмечается, что отрасль продолжает расти. Например, в прошлом году рост составил более 16%. За январь-апрель объем также вырос – на 10,2%.

Главным производителем мороженого в регионе является компания "Алтайхолод". Предприятие выпускает более 150 разновидностей мороженого под маркой "Русский холод": стаканчики, эскимо, брикеты, рожки, рулеты и торты. Поставляют их во все регионы России и за границу.

Также в 2024 году в Алтайском крае открылось новое производство – его запустила "Брюкке". На линии мощностью 3 тонны готового продукта в смену начали делать несколько видов мороженого. Купить его уже можно в магазинах Славгородской зоны, в планах выход на рынок Барнаула, Бийска, Новосибирска и Республики Алтай.