В Алтайском педуниверситете открыли образовательный кластер

Он объединит военно-спортивную подготовку, патриотическое воспитание и развитие трудовых навыков будущих учителей

08 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Одно из помещений нового кластера / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В Алтайском педагогическом университете состоялось торжественное открытие нового образовательно-воспитательного кластера, поддержанного Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Подготовка учителей нового поколения

Будущее страны – это, прежде всего, успешное будущее ее молодого поколения, отметил заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев. Именно учитель и воспитатель первыми встречают тех, кто завтра будет строить Россию.

«Трудно переоценить то, что делается сегодня коллективом педагогического университета при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства просвещения, регионального Министерства образования и науки по обновлению учебно-материальной базы подготовки будущих учителей», – подчеркнул Юрий Абдуллаев.

Деятельность кластера касается военно-спортивной подготовки, патриотического и трудового воспитания, пояснила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

«Мы будем работать не только со студентами, готовя их к преподавательской деятельности, к учительскому труду. Будем работать и с практикующими учителями, потому что всегда были, есть и будем оставаться площадкой для повышения профессиональных компетенций, профессионального мастерства. И безусловно, это очень серьезный вклад в профориентационную деятельность, работу со школьниками», – подытожила ректор.

Новый кластер включает три направления подготовки будущих учителей: центр "Доблесть", а также специализированные кабинеты по "Технологии" и "Основам безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). В центре "Доблесть" будут проводить занятия по военно-спортивной и медицинской подготовке. Кабинеты ОБЗР оснастили современным оборудованием для моделирования реальных ситуаций, отработки навыков первой помощи и спасательных операций.

Открытие кластера / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В АлтГПУ также открыли комплекс помещений для подготовки будущих учителей-технологов. В "Домоводстве", "Слесарной мастерской", "Столярной мастерской", "Творческой мастерской" и "Швейной мастерской" создали все условия для изучения материаловедения, обработки тканей, металла и дерева. Студенты будут работать на современном оборудовании, включая токарные и фрезерные станки, швейные машины и вышивальные аппараты. Кабинеты домоводства оснастили полноценной учебной кухней с современной бытовой техникой и посудой.

В открытии кластера также приняли участие начальник управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина, председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Алтайского края Андрей Пиминов, участники СВО, представители общественных организаций, студенты и школьники.

Новые образовательные пространства в АлтГПУ будут использовать не только для учебных занятий, но и для проведения региональных сборов, мастер-классов и соревнований.