"Мы косим по пояс в снегу!" Работники Шерегеша убирали траву на снежных склонах курорта

Мужчины на работу вышли, несмотря на погодные условия

13 октября 2025, 09:50, ИА Амител

В Шерегеше сотрудники курорта вышли на работу косить траву, несмотря на снегопад. Видео с места появилось в соцсетях и вызвало широкий отклик. Об этом пишет Telegram-канал "Топор".

На кадрах видно, как рабочие с триммерами убирают траву, стоя по пояс в снегу. По словам очевидцев, людей отправили на склон для выполнения плана, несмотря на погодные условия и замерзшую землю.

Официальных комментариев от администрации пока не поступало.