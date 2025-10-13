НОВОСТИОбщество

"Мы косим по пояс в снегу!" Работники Шерегеша убирали траву на снежных склонах курорта

Мужчины на работу вышли, несмотря на погодные условия

13 октября 2025, 09:50, ИА Амител

В Шерегеше сотрудники курорта вышли на работу косить траву, несмотря на снегопад. Видео с места появилось в соцсетях и вызвало широкий отклик. Об этом пишет Telegram-канал "Топор".

На кадрах видно, как рабочие с триммерами убирают траву, стоя по пояс в снегу. По словам очевидцев, людей отправили на склон для выполнения плана, несмотря на погодные условия и замерзшую землю.

Официальных комментариев от администрации пока не поступало.

Белокуриха в снегу / Фото: amic.ru

Валит и тает. Как в "снежный дождь" выглядит один из самых красивых курортов — Белокуриха

Горы уютно окутывает туман, а в воздухе чувствуется приятная влажность
НОВОСТИОбщество

Погода Кемеровская область Уборка снега

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:08:51 13-10-2025

Жалобщиков-тиктокеров - за ворота.
Набрать новых, более лояльных и которые не выкладывают всё в сеть.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:09 13-10-2025

Кто в армии служил - тот в цирке не смеется .

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:04 13-10-2025

позорники. нет спецтехники?! хотя бесполезно, в геше трассы итак все в сто раз хуже чем на манжероке.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров