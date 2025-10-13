"Мы косим по пояс в снегу!" Работники Шерегеша убирали траву на снежных склонах курорта
Мужчины на работу вышли, несмотря на погодные условия
13 октября 2025, 09:50, ИА Амител
В Шерегеше сотрудники курорта вышли на работу косить траву, несмотря на снегопад. Видео с места появилось в соцсетях и вызвало широкий отклик. Об этом пишет Telegram-канал "Топор".
На кадрах видно, как рабочие с триммерами убирают траву, стоя по пояс в снегу. По словам очевидцев, людей отправили на склон для выполнения плана, несмотря на погодные условия и замерзшую землю.
Официальных комментариев от администрации пока не поступало.
10:08:51 13-10-2025
Жалобщиков-тиктокеров - за ворота.
Набрать новых, более лояльных и которые не выкладывают всё в сеть.
10:41:09 13-10-2025
Кто в армии служил - тот в цирке не смеется .
16:26:04 13-10-2025
позорники. нет спецтехники?! хотя бесполезно, в геше трассы итак все в сто раз хуже чем на манжероке.