В Барнауле дорожные службы очищают улицы от листвы и мусора
140 дорожных рабочих и 75 единиц техники приводят в порядок дороги и тротуары
23 октября 2025, 16:44, ИА Амител
В Барнауле проходит месячник санитарной очистки и благоустройства. 23 октября дорожные службы наводят порядок на городских улицах в рамках очередного "чистого четверга". Дороги и тротуары очищают 140 рабочих и 75 единиц техники. Об этом сообщили в городской администрации.
Как уточнили в мэрии, на улицах убирают листву и мусор, зачищают придорожные лотки. Работы охватывают улицы Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Юрина, Георгия Исакова, проспект Красноармейский, Змеиногорский и Павловский тракты и прочие участки.
Машины собирают мешки с мусором на улицах Балтийской, Панфиловцев, Челюскинцев, Крупской, Папанинцев, Димитрова и Молодежной. Кроме того, они курсируют по Строителей, Социалистическому, Красноармейскому и Комсомольскому проспектам, а также на Змеиногорском тракте и других улицах.
«Особое внимание уделяется поддержанию чистоты остановочных павильонов и урн, расположенных вдоль дорог и тротуаров», – рассказали в администрации города.
Напомним, 16 и 17 октября в краевой столице прошли массовые акции по уборке города – третий осенний "чистый четверг" и общегородской субботник. В них участвовали городские службы, управляющие компании, органы ТОС, муниципальные служащие, предприятия и общественные организации, студенты и волонтеры.
18:32:51 23-10-2025
Анатолия, 87, 89, 91 и далее - городские службы хоть раз в год уберите, пожалуйста, тротуарную часть!
19:27:58 23-10-2025
Очень грязно в городе. Чистая машина у утру в большом слое грязи, обычно такое в конце весны и начале лета...