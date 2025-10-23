В Барнауле дорожные службы очищают улицы от листвы и мусора

140 дорожных рабочих и 75 единиц техники приводят в порядок дороги и тротуары

23 октября 2025, 16:44, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле проходит месячник санитарной очистки и благоустройства. 23 октября дорожные службы наводят порядок на городских улицах в рамках очередного "чистого четверга". Дороги и тротуары очищают 140 рабочих и 75 единиц техники. Об этом сообщили в городской администрации.

Как уточнили в мэрии, на улицах убирают листву и мусор, зачищают придорожные лотки. Работы охватывают улицы Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Юрина, Георгия Исакова, проспект Красноармейский, Змеиногорский и Павловский тракты и прочие участки.

Машины собирают мешки с мусором на улицах Балтийской, Панфиловцев, Челюскинцев, Крупской, Папанинцев, Димитрова и Молодежной. Кроме того, они курсируют по Строителей, Социалистическому, Красноармейскому и Комсомольскому проспектам, а также на Змеиногорском тракте и других улицах.

«Особое внимание уделяется поддержанию чистоты остановочных павильонов и урн, расположенных вдоль дорог и тротуаров», – рассказали в администрации города.

Напомним, 16 и 17 октября в краевой столице прошли массовые акции по уборке города – третий осенний "чистый четверг" и общегородской субботник. В них участвовали городские службы, управляющие компании, органы ТОС, муниципальные служащие, предприятия и общественные организации, студенты и волонтеры.