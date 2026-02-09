В Барнауле мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРЦ

Возбуждено уголовное дело

09 февраля 2026, 15:44, ИА Амител

Эскалатор в ТРЦ / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле в одном из торговых центров пальцы мальчика затянуло в движущиеся элементы механизма эскалатора, что повлекло травму руки и ампутацию одной фаланги пальца, сообщает алтайский СК.

«13-летний подросток, спускаясь по эскалатору, уронил ключи в зазор между балюстрадой и движущимся полотном. При попытке самостоятельно достать ключи, пальцы мальчика были затянуты в движущиеся элементы механизма эскалатора», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в СК, эскалатор раздробил несколько пальцев, один в больнице спасти не удалось и его ампутировали.

Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее школьница в Новосибирске сломала спину после падения с эскалатора в торговом центре.