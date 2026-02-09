В Барнауле мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРЦ
Возбуждено уголовное дело
09 февраля 2026, 15:44, ИА Амител
В Барнауле в одном из торговых центров пальцы мальчика затянуло в движущиеся элементы механизма эскалатора, что повлекло травму руки и ампутацию одной фаланги пальца, сообщает алтайский СК.
«13-летний подросток, спускаясь по эскалатору, уронил ключи в зазор между балюстрадой и движущимся полотном. При попытке самостоятельно достать ключи, пальцы мальчика были затянуты в движущиеся элементы механизма эскалатора», — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в СК, эскалатор раздробил несколько пальцев, один в больнице спасти не удалось и его ампутировали.
Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее школьница в Новосибирске сломала спину после падения с эскалатора в торговом центре.
Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности" -- при чем тут услуги не отвечающие безопасности.... очевидно же что не нужно было лезть... это как под поезд забежать, ключи поднять
16:37:58 09-02-2026
Гость (16:25:35 09-02-2026) Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не о... Мож там должно быть устройство препятствующее засовыванию пальцев а его не было
18:41:22 09-02-2026
Гость (16:37:58 09-02-2026) Мож там должно быть устройство препятствующее засовыванию па... там должна быть табличка - пальцы не совать в движущиеся элементы... ну это ирония, но сейчас если есть табличка запрещено, значит проще судиться...
16:39:03 09-02-2026
есть такая забытая в погоне за палочками штука - называется несчастный.
там виноватых не бывает, если за выслугой не гнаться, конечно
16:45:23 09-02-2026
Ну давай еще и на электриков уголовку возбудим потому как какой-нибудь придурок расшибет лоб о фонарный столб. Почему из-за каких-то отдельных идиотов должны возникать проблемы у массы нормальных людей?
16:51:33 09-02-2026
Ну все,по традиции теперь потребуют запретить эскалаторы,другого то не умеют.
17:30:22 09-02-2026
ну что вы как дети, ну, комон,
Дело не может не быть возбуждено в таком случае. То, что его запросто и скорее всего закроют за отсутствием состава - ну так это же детали, которые в жареной новости не главное
17:55:47 09-02-2026
гадя Петрович (17:30:22 09-02-2026) ну что вы как дети, ну, комон, Дело не может не быть воз... Главное - в каком ТЦ
18:59:51 09-02-2026
Гость (17:55:47 09-02-2026) Главное - в каком ТЦ... А какая разница - они все одинаковые
22:46:16 09-02-2026
Гость (18:59:51 09-02-2026) А какая разница - они все одинаковые... Я не спрашиваю, одинаковые или нет, хочу знать название.
20:55:26 09-02-2026
о. а давайте - до 18 лет на эскалатор только в сопровождении взрослых. или эскалаторы запретить? или... что-то еще запретить?
00:16:36 10-02-2026
сам сунул руки в мясорубку и ТЦ виноват?! да вы там реально угараете?
06:35:02 10-02-2026
Жаль, это не детский урок для фактически ещё ребенка. Не повезло, что никого рядом не было, кто мог остановить от роковой глупости