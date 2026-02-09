НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРЦ

Возбуждено уголовное дело

09 февраля 2026, 15:44, ИА Амител

Эскалатор в ТРЦ / Фото: СУ СК по Алтайскому краю
В Барнауле в одном из торговых центров пальцы мальчика затянуло в движущиеся элементы механизма эскалатора, что повлекло травму руки и ампутацию одной фаланги пальца, сообщает алтайский СК.

«13-летний подросток, спускаясь по эскалатору, уронил ключи в зазор между балюстрадой и движущимся полотном. При попытке самостоятельно достать ключи, пальцы мальчика были затянуты в движущиеся элементы механизма эскалатора», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в СК, эскалатор раздробил несколько пальцев, один в больнице спасти не удалось и его ампутировали.

Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее школьница в Новосибирске сломала спину после падения с эскалатора в торговом центре. 

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

16:25:35 09-02-2026

Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности" -- при чем тут услуги не отвечающие безопасности.... очевидно же что не нужно было лезть... это как под поезд забежать, ключи поднять

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:58 09-02-2026

Гость (16:25:35 09-02-2026) Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не о... Мож там должно быть устройство препятствующее засовыванию пальцев а его не было

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:22 09-02-2026

Гость (16:37:58 09-02-2026) Мож там должно быть устройство препятствующее засовыванию па... там должна быть табличка - пальцы не совать в движущиеся элементы... ну это ирония, но сейчас если есть табличка запрещено, значит проще судиться...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:03 09-02-2026

есть такая забытая в погоне за палочками штука - называется несчастный.
там виноватых не бывает, если за выслугой не гнаться, конечно

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:23 09-02-2026

Ну давай еще и на электриков уголовку возбудим потому как какой-нибудь придурок расшибет лоб о фонарный столб. Почему из-за каких-то отдельных идиотов должны возникать проблемы у массы нормальных людей?

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:33 09-02-2026

Ну все,по традиции теперь потребуют запретить эскалаторы,другого то не умеют.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гадя Петрович

17:30:22 09-02-2026

ну что вы как дети, ну, комон,
Дело не может не быть возбуждено в таком случае. То, что его запросто и скорее всего закроют за отсутствием состава - ну так это же детали, которые в жареной новости не главное

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:47 09-02-2026

гадя Петрович (17:30:22 09-02-2026) ну что вы как дети, ну, комон, Дело не может не быть воз... Главное - в каком ТЦ

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:51 09-02-2026

Гость (17:55:47 09-02-2026) Главное - в каком ТЦ... А какая разница - они все одинаковые

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:16 09-02-2026

Гость (18:59:51 09-02-2026) А какая разница - они все одинаковые... Я не спрашиваю, одинаковые или нет, хочу знать название.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:26 09-02-2026

о. а давайте - до 18 лет на эскалатор только в сопровождении взрослых. или эскалаторы запретить? или... что-то еще запретить?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:16:36 10-02-2026

сам сунул руки в мясорубку и ТЦ виноват?! да вы там реально угараете?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:35:02 10-02-2026

Жаль, это не детский урок для фактически ещё ребенка. Не повезло, что никого рядом не было, кто мог остановить от роковой глупости

  2 Нравится
Ответить
