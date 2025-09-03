Мама девочки, упавшей с эскалатора в новосибирском ТЦ, рассказала о ее состоянии

Ребенок получил перелом позвоночника

03 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Пострадавшая девочка и эскалатор в ТЦ / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске в тяжелом состоянии остается восьмиклассница, которая упала с эскалатора в ТЦ "Сан-Сити", пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, инцидент произошел 27 августа. Девочка, держась за резиновый поручень, пыталась подняться сбоку эскалатора со второго на третий этаж. В результате она соскользнула и упала на кафельный пол.

Как рассказала мама девочки, ее дочь получила множественные переломы: компрессионный перелом позвонка, перелом правой пятки со смещением, правой лодыжки и вывих левой стопы.

«Сначала сказала: "Смотри!" А потом полезла на эскалатор сбоку с воздушным шариком, держась за движущийся поручень. Подружка стояла и смотрела, а потом достала камеру и начала снимать на телефон. Дочь пыталась перелезть на эскалатор, но поскользнулась и упала», – рассказала женщина.

Особую тревогу вызывает то, что ребенок – инвалид, в возрасте семи месяцев ей пересадили печень, и из-за сопутствующих заболеваний врачи не могут проводить оперативное лечение.

Мать подчеркивает, что не снимает вины с ребенка, но задается вопросом, почему охранник подошел только через десять минут после падения.

В ответ администрация торгового центра заявила, что на два этажа работает всего один охранник, и возложила вину на ребенка.

Полиция и Следственный комитет начали проверку по факту происшествия.