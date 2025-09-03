Мама девочки, упавшей с эскалатора в новосибирском ТЦ, рассказала о ее состоянии
Ребенок получил перелом позвоночника
03 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
В Новосибирске в тяжелом состоянии остается восьмиклассница, которая упала с эскалатора в ТЦ "Сан-Сити", пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, инцидент произошел 27 августа. Девочка, держась за резиновый поручень, пыталась подняться сбоку эскалатора со второго на третий этаж. В результате она соскользнула и упала на кафельный пол.
Как рассказала мама девочки, ее дочь получила множественные переломы: компрессионный перелом позвонка, перелом правой пятки со смещением, правой лодыжки и вывих левой стопы.
«Сначала сказала: "Смотри!" А потом полезла на эскалатор сбоку с воздушным шариком, держась за движущийся поручень. Подружка стояла и смотрела, а потом достала камеру и начала снимать на телефон. Дочь пыталась перелезть на эскалатор, но поскользнулась и упала», – рассказала женщина.
Особую тревогу вызывает то, что ребенок – инвалид, в возрасте семи месяцев ей пересадили печень, и из-за сопутствующих заболеваний врачи не могут проводить оперативное лечение.
Мать подчеркивает, что не снимает вины с ребенка, но задается вопросом, почему охранник подошел только через десять минут после падения.
В ответ администрация торгового центра заявила, что на два этажа работает всего один охранник, и возложила вину на ребенка.
Полиция и Следственный комитет начали проверку по факту происшествия.
«Если будет установлено отсутствие необходимых ограждений или недостаточный контроль за эскалатором, должностные лица ТЦ могут понести ответственность», – заявил новосибирский адвокат Константин Зиновьев.
13:12:25 03-09-2025
Вчера был в ТЦ Европа. Там легко упасть со 2 на 1 этаж. Ограждение невысокое.
14:32:17 03-09-2025
Гость (13:12:25 03-09-2025) Вчера был в ТЦ Европа. Там легко упасть со 2 на 1 этаж. Огр... Не ходи больше туда! Вдруг упадешь.
13:12:45 03-09-2025
Видео жуткое...
Ни охрана, ни вообще сотрудники торгового центра не несут ответственности за происшествие.
Считаю, что виноваты и ребенок и подружка и родители.
Очень удобно переложить ответственность на других. Надо объяснять ребенку, что вот так пользоваться эскалатором нельзя
13:13:04 03-09-2025
ох уж эти зумеры...
13:16:44 03-09-2025
после просмотра видео, не понимаю в чем можно обвинять ТЦ...
13:18:17 03-09-2025
То есть у мамы с дочей мозгов не хватает, а кто-то виноват. Тут мать надо наказывать за несоблюдение материнских обязанностей.
13:19:58 03-09-2025
Сама полезла, а торговый центр виноват. Они там со своей мамашей вообще адекватные?
13:27:58 03-09-2025
а нам и не интересно
14:18:25 03-09-2025
"задается вопросом, почему охранник подошел только через десять минут после падения" - у охранников нет нормативов на подход к упавшей по своей дурости школоте. Или охраннику надо было сразу стрелять, когда дура полезла не туда?
14:31:29 03-09-2025
но задается вопросом, почему охранник подошел только через десять минут после падения. ----Да потому что вы сами сделали все возможное, чтобы к вашим детям ни в какой ситуации никто не подходил. Пожинайте плоды.
15:07:51 03-09-2025
Вот так, родители боролись за жизнь своего ребенка, пересадка печени во имя того, чтобы девочка жила и росла. Как глупо она поступила, второй шанс на нормальную жизнь вряд ли будет. Глупо....глупо
15:42:32 03-09-2025
Гость (15:07:51 03-09-2025) Вот так, родители боролись за жизнь своего ребенка, пересадк... так надо было мозг, а не печень пересаживать.
15:55:13 03-09-2025
Восьмиклассница с Шариком ...! А мозгов совсем нет
16:08:51 03-09-2025
ноги, дай бог, срастутся, а вот мозги у девочки надо развивать чтением про законы физики и силу притяжения. И поменьше проводить времени в ТЦ
16:28:06 03-09-2025
Русская народная забава яжмамок - все кругом виноваты
20:33:37 03-09-2025
Лишать срочно родительских прав, похоже у мамки тоже торпеда в голове. Девочку после выздоровления в детдом.
20:57:35 03-09-2025
14-15 лет, а поступки как у дошкольников, некоторые люди в таком почти возрасте на учебу вынуждены уезжать из дома, самостоятельно живут, а эту из дома нельзя одну выпускать.
Интересно, а как можно предусмотреть при организации торгового или развлекательного учреждения, ЧТО может прийти в голову вот таким особям, куда они вздумают залезть или откуда спрыгнуть? Повадки приматов, честное слово!
23:36:04 03-09-2025
Эти подростки любят ошиваться в ТРЦ, они надоели уже охране, девочка хотела перед кем-то вытрепнуться вот и вытрепнулась, ей шарик вообще не нужен ей уже 14 лет, а мамы реально офигевшие, хотят ещё и обвинить и бабла срубить с ТРЦ, хотя здесь однозначно вина ее ребенка.