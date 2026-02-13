"Вразуми их, Господи". Алтайский священник придумал молитву во спасение Telegram
Он подчеркнул, что мессенджер — это не просто средство связи, а весьма востребованное пространство для душевного разговора и помощи ближнему
13 февраля 2026, 12:26, ИА Амител
Священник Александр Микушин на своей странице во "ВКонтакте" призвал подписчиков помолиться за Telegram, чтобы Господь вразумил чиновников, которые хотят замедлить и даже заблокировать мессенджер на территории России.
«Сегодня "Телеграм", ставший для многих из нас не просто средством связи, но и весьма востребованным пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему, работает не так быстро, как прежде. В быстро меняющемся мире, где порой так трудно найти тишину, сие средство общения становится для многих настоящей нитью, соединяющей человека с церковью и друг с другом», — подчеркнул Микушин.
Он попросил никого не осуждать за происходящее, помня завет Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа: "Не судите, да не судимы будете". Также он предложил вознести пастырскую и христианскую молитву.
Господи, даруй мудрость, терпение и рассудительность сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере связи, а также всем труженикам Министерства цифрового развития нашего Отечества. Вразуми их, Господи, во благо людей и во славу Твою. Благослови их, Господи.
«Давайте просто помолимся о том, чтобы диалог в нашем обществе оставался возможным, а слово — услышанным. Если есть желание, присоединяйтесь к этой тихой молитве. Господи, помилуй. Аминь», — обратился священник к подписчикам.
Ранее в Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram. А депутат Сергей Миронов предложил отправить на СВО тех, кто замедляет Telegram, назвав их "идиотами и мерзавцами".
12:31:49 13-02-2026
видел его несколько раз - теплый и приятный человек.
Дай Бог и ему, и нам терпения и сил.
а этих пусть Бог решает - прощать или как.
12:33:28 13-02-2026
"прости их, ибо не ведают что творят ..."
12:36:01 13-02-2026
Неужели он тоже донаты в Телеге собирает
12:50:10 13-02-2026
чтобы Господь вразумил чиновников, которые хотят замедлить и даже заблокировать мессенджер на территории России.---
13:24:41 13-02-2026
Помолилась). Заодно и за Ватсап)
14:06:26 13-02-2026
Светлана (13:24:41 13-02-2026) Помолилась). Заодно и за Ватсап)... за ю тьюб тож помолись
14:40:03 13-02-2026
Высшие силы, вразумите Александра...
15:43:25 13-02-2026
Почему у самого Господа до сих пор нет телеграм-канала? Почему всё через каких-то третьих лиц?
00:13:09 22-02-2026
Гость (15:43:25 13-02-2026) Почему у самого Господа до сих пор нет телеграм-канала? Поче... Ага только телеграмм тоже через третьи лица и только премиум разносит всем:(