Он подчеркнул, что мессенджер — это не просто средство связи, а весьма востребованное пространство для душевного разговора и помощи ближнему

13 февраля 2026, 12:26, ИА Амител

Александр Микушин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Священник Александр Микушин на своей странице во "ВКонтакте" призвал подписчиков помолиться за Telegram, чтобы Господь вразумил чиновников, которые хотят замедлить и даже заблокировать мессенджер на территории России.

«Сегодня "Телеграм", ставший для многих из нас не просто средством связи, но и весьма востребованным пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему, работает не так быстро, как прежде. В быстро меняющемся мире, где порой так трудно найти тишину, сие средство общения становится для многих настоящей нитью, соединяющей человека с церковью и друг с другом», — подчеркнул Микушин.

Он попросил никого не осуждать за происходящее, помня завет Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа: "Не судите, да не судимы будете". Также он предложил вознести пастырскую и христианскую молитву.

Господи, даруй мудрость, терпение и рассудительность сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере связи, а также всем труженикам Министерства цифрового развития нашего Отечества. Вразуми их, Господи, во благо людей и во славу Твою. Благослови их, Господи.

«Давайте просто помолимся о том, чтобы диалог в нашем обществе оставался возможным, а слово — услышанным. Если есть желание, присоединяйтесь к этой тихой молитве. Господи, помилуй. Аминь», — обратился священник к подписчикам.

Ранее в Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram. А депутат Сергей Миронов предложил отправить на СВО тех, кто замедляет Telegram, назвав их "идиотами и мерзавцами".