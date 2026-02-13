В Алтайском крае шестилетний мальчик серьезно травмировал руку, подражая мультгерою

13 февраля 2026, 12:35, ИА Амител

Ребенок на приеме у врача / Дети / Медики / Врачи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае шестилетний мальчик получил тяжелую травму, пытаясь повторить трюк героя мультфильма. Сейчас ребенок проходит обследование в краевой клинической больнице перед предстоящей операцией, сообщили в ККБСМП Барнаула.

Мама мальчика рассказала, что он решил руками пробить стеклянную дверь. Осколки повредили несколько пальцев. Сначала помощь ребенку оказали в Славгородской центральной районной больнице, затем его перевели в краевую.

Лечащий врач Владимир Моор сообщил, что пациенту предстоит реконструкция сухожилия одного пальца и наложение швов на поврежденные нервы другого. Специалист подчеркнул: при отсутствии своевременной помощи такие травмы могут привести к нарушению двигательной активности пальцев и снижению их чувствительности.