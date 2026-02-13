В Алтайском крае шестилетний мальчик серьезно травмировал руку, подражая мультгерою
При отсутствии своевременной помощи такие травмы могут привести к нарушению двигательной активности пальцев
13 февраля 2026, 12:35, ИА Амител
В Алтайском крае шестилетний мальчик получил тяжелую травму, пытаясь повторить трюк героя мультфильма. Сейчас ребенок проходит обследование в краевой клинической больнице перед предстоящей операцией, сообщили в ККБСМП Барнаула.
Мама мальчика рассказала, что он решил руками пробить стеклянную дверь. Осколки повредили несколько пальцев. Сначала помощь ребенку оказали в Славгородской центральной районной больнице, затем его перевели в краевую.
Лечащий врач Владимир Моор сообщил, что пациенту предстоит реконструкция сухожилия одного пальца и наложение швов на поврежденные нервы другого. Специалист подчеркнул: при отсутствии своевременной помощи такие травмы могут привести к нарушению двигательной активности пальцев и снижению их чувствительности.
12:58:02 13-02-2026
Человек, воспитанный телевизором. Родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом.
22:14:16 13-02-2026
Гость (12:58:02 13-02-2026) Человек, воспитанный телевизором. Родителей лишить родительс... Из дурки пишешь?? Прикинь бывало раньше на морозе к железякам языком прилипали.
13:06:11 13-02-2026
1. пультик запретить
2. канал по которому его показывали оштрафовать
3. постепенно замедлять движение электронов по проводам и ЛЭП.
13:35:26 13-02-2026
Гость (13:06:11 13-02-2026) 1. пультик запретить2. канал по которому его показывали... Вы бы поосторожнее с подсказками, уже и так сыты по горло.
18:16:31 13-02-2026
Запретить геров мультиков, запретить мультки, запретить стекла в дверях, запретить все!
18:55:25 13-02-2026
Лучше бы ему Аркадия Паровозова или Фиксиков со Смешариками (которые вообще для малолетних) показывали...