В Алтайском крае шестилетний мальчик серьезно травмировал руку, подражая мультгерою

При отсутствии своевременной помощи такие травмы могут привести к нарушению двигательной активности пальцев

13 февраля 2026, 12:35, ИА Амител

Ребенок на приеме у врача / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Алтайском крае шестилетний мальчик получил тяжелую травму, пытаясь повторить трюк героя мультфильма. Сейчас ребенок проходит обследование в краевой клинической больнице перед предстоящей операцией, сообщили в ККБСМП Барнаула.

Мама мальчика рассказала, что он решил руками пробить стеклянную дверь. Осколки повредили несколько пальцев. Сначала помощь ребенку оказали в Славгородской центральной районной больнице, затем его перевели в краевую.

Лечащий врач Владимир Моор сообщил, что пациенту предстоит реконструкция сухожилия одного пальца и наложение швов на поврежденные нервы другого. Специалист подчеркнул: при отсутствии своевременной помощи такие травмы могут привести к нарушению двигательной активности пальцев и снижению их чувствительности.

Комментарии 6

Гость

12:58:02 13-02-2026

Человек, воспитанный телевизором. Родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом.

гость

22:14:16 13-02-2026

Гость (12:58:02 13-02-2026) Человек, воспитанный телевизором. Родителей лишить родительс... Из дурки пишешь?? Прикинь бывало раньше на морозе к железякам языком прилипали.

Гость

13:06:11 13-02-2026

1. пультик запретить
2. канал по которому его показывали оштрафовать
3. постепенно замедлять движение электронов по проводам и ЛЭП.

Гость

13:35:26 13-02-2026

Гость (13:06:11 13-02-2026) 1. пультик запретить2. канал по которому его показывали... Вы бы поосторожнее с подсказками, уже и так сыты по горло.

Гость

18:16:31 13-02-2026

Запретить геров мультиков, запретить мультки, запретить стекла в дверях, запретить все!

Гость

18:55:25 13-02-2026

Лучше бы ему Аркадия Паровозова или Фиксиков со Смешариками (которые вообще для малолетних) показывали...

