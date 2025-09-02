Школьница в Новосибирске сломала спину после падения с эскалатора в торговом центре
Полиция проводит проверку по факту инцидента
02 сентября 2025, 16:45, ИА Амител
В конце августа в одном из торговых центров Новосибирска школьница упала с эскалатора и получила серьезную травму спины, пишет "КП-Новосибирск".
Инцидент произошел, когда девочка, держась за резиновый поручень, пыталась подняться сбоку эскалатора со второго на третий этаж. В результате она соскользнула и упала на кафельный пол.
По словам сотрудников магазинов, падение было настолько сильным, что звук услышали даже на втором этаже. На место происшествия была вызвана скорая помощь. В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента, поступило заявление от представителей потерпевшей.
Юрист Константин Зиновьев пояснил, что в ходе проверки выяснят, были ли необходимые ограждения и контроль за эскалатором со стороны сотрудников торгового центра.
Должностные лица могут быть привлечены к ответственности по статье о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем тяжкий вред здоровью. Если же вина ТЦ не подтвердится, к ответственности могут привлечь родителей девочки, а органы опеки рассмотрят вопрос о постановке семьи на учет или ограничении родительских прав.
16:50:31 02-09-2025
Колючей проволокой чтоли эскалаторы опутывать, чтобы школьницы где попало не лазили?
Я думаю ТЦ не виноват, родителей школьницы лишить родительских прав, саму школьницу отправить в детдом.
16:54:02 02-09-2025
Я знал одну женщину - она всегда выходила в окно. Она разбивалась насмерть, но ей было всё равно.
17:29:13 02-09-2025
Чем девица обдолбалась, что свалилась с эскалатора? Значит надо принять закон, чтобы до 18 лет не заходить в ТРЦ!
17:42:56 02-09-2025
Читаешь вот новость - "девочка", "школьница", представляешь себе отличницу скромницу в белом фартучке. А по сути там антропоморфное существо с необратимыми повреждениями мозга задолго до падения, при зачатии.
18:58:55 02-09-2025
Гость (17:42:56 02-09-2025) Читаешь вот новость - "девочка", "школьница", представляешь ... Ну чего вы сразу... там явная склонность к альпинизму! Вот подлечится да подрастет немного и по горам лазать будет)
03:52:29 03-09-2025
Ещё в торговых центрах дети могут совать гвозди в розетки и пить воду из унитаза и... не только дети.
Есть норматив реакции сотрудника ТЦ на шаг посетителя мимо эскалатора или через перила ограждения?
Именно эффективный для предотвращения инцидента.
Если нет, то достаточно ограничиться требованиями к качеству видео фиксации.
07:13:55 03-09-2025
Щас из-за одной альтернативно-одарённой обяжут около каждого эскалатора иметь дежурного, и все ТЦ эскалаторы позакрывают, и всем нормальным людям придётся ходить по этажам по лестнице. Родителей лишить родительских прав, ребёнка поскорее в детдом.