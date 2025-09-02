Школьница в Новосибирске сломала спину после падения с эскалатора в торговом центре

Полиция проводит проверку по факту инцидента

02 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В конце августа в одном из торговых центров Новосибирска школьница упала с эскалатора и получила серьезную травму спины, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел, когда девочка, держась за резиновый поручень, пыталась подняться сбоку эскалатора со второго на третий этаж. В результате она соскользнула и упала на кафельный пол.

По словам сотрудников магазинов, падение было настолько сильным, что звук услышали даже на втором этаже. На место происшествия была вызвана скорая помощь. В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента, поступило заявление от представителей потерпевшей.

Юрист Константин Зиновьев пояснил, что в ходе проверки выяснят, были ли необходимые ограждения и контроль за эскалатором со стороны сотрудников торгового центра.

Должностные лица могут быть привлечены к ответственности по статье о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем тяжкий вред здоровью. Если же вина ТЦ не подтвердится, к ответственности могут привлечь родителей девочки, а органы опеки рассмотрят вопрос о постановке семьи на учет или ограничении родительских прав.