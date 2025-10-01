В Барнауле мужчина и двое детей получили отравление угарным газом из-за закрытой задвижки

В помещении скопился угарный газ

01 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Мужчина и двое детей отравились угарным газом / Фото: МЧС Алтайского края

Утром 1 октября в Барнауле семья отравилась угарным газом в частном доме в проезде Салаирском неподалеку от рынка "Янтарный".

По данным МЧС Алтайского края, пострадали мужчина и двое детей – их госпитализировали. Причиной ЧП стало печное отопление. Жильцы слишком рано закрыли задвижку (шибер), из-за чего в помещении скопился угарный газ.

Спасатели напоминают, что при эксплуатации печей необходимо строго соблюдать правила безопасности и не перекрывать задвижку, пока топка полностью не прогорела, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью.