В Барнауле на Оби начали строительство крещенского городка. Фото

Крещение в этом году выпадает на очень морозный понедельник

14 января 2026, 16:30, ИА Амител

Крещенский городок в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле приступили к строительству крещенского городка в районе Нового моста.

На данный момент на набережной мастера уже активно высекают из снега часовню. Для комфорта горожан специалисты уложили деревянные настилы и доски, которые обеспечат удобный спуск к реке. Территория на льду, где разместятся сами купели и теплые раздевалки, уже полностью огорожена.

Ранее инспекторы ГИМС МЧС подтвердили безопасность площадки: замеры показали, что толщина льда в этом районе составляет 30–35 см. Такая прочность позволяет одновременно находиться на льду группам до 50 человек.

В 2026 году в Барнауле официально организуют две купели: на Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском (около поселка Борзовая Заимка).

Напомним, Крещение Господне православные христиане отмечает 19 января. В этом году праздник выпал на понедельник. И морозы, как передают синоптики, в этот день будут настоящие крещенские.