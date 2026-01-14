НОВОСТИОбщество

В Барнауле на Оби начали строительство крещенского городка. Фото

Крещение в этом году выпадает на очень морозный понедельник

14 января 2026, 16:30, ИА Амител

Крещенский городок в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле приступили к строительству крещенского городка в районе Нового моста.

На данный момент на набережной мастера уже активно высекают из снега часовню. Для комфорта горожан специалисты уложили деревянные настилы и доски, которые обеспечат удобный спуск к реке. Территория на льду, где разместятся сами купели и теплые раздевалки, уже полностью огорожена.

Ранее инспекторы ГИМС МЧС подтвердили безопасность площадки: замеры показали, что толщина льда в этом районе составляет 30–35 см. Такая прочность позволяет одновременно находиться на льду группам до 50 человек.

В 2026 году в Барнауле официально организуют две купели: на Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском (около поселка Борзовая Заимка). 

Напомним, Крещение Господне православные христиане отмечает 19 января. В этом году праздник выпал на понедельник. И морозы, как передают синоптики, в этот день будут настоящие крещенские. 

Освящение воды на Крещение / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Когда в 2026 году празднуют Крещение и что нельзя делать в этот день?

Церковный праздник связан с крещением Иисуса Христа в Иордане
Комментарии 10

Avatar Picture
Владимир

16:38:55 14-01-2026

Кто оплачивает расходы?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:28 14-01-2026

Владимир (16:38:55 14-01-2026) Кто оплачивает расходы?... Все. но об этом не принято говорить

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:49 14-01-2026

Гость (16:49:28 14-01-2026) Все. но об этом не принято говорить... Ну, скажем так, попам ваши купания до лампочки. Ежегодно просят не лезть в воду, но разве наших граждан остановишь?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:37 14-01-2026

Куряйтесь дураки , потом руки ноги отрежут

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:57 14-01-2026

Гость (16:54:37 14-01-2026) Куряйтесь дураки , потом руки ноги отрежут... Станут фигуристами.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:38 14-01-2026

Скажите, а всем барнаульцам обязательно лезть в ледяную воду, или только по желанию?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:52 14-01-2026

Гость (17:33:38 14-01-2026) Скажите, а всем барнаульцам обязательно лезть в ледяную воду...
Нормальные не полезут - это точно

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:34 14-01-2026

Гость (17:33:38 14-01-2026) Скажите, а всем барнаульцам обязательно лезть в ледяную воду... Всем, кто не лох. Кто больше залезет, тот больше не лох =)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:27 14-01-2026

Гость (17:33:38 14-01-2026) Скажите, а всем барнаульцам обязательно лезть в ледяную воду... Конечно ж пожеланию. Здравомыслящий человек не полезет. Кстати- попы тоже против.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

20:29:29 14-01-2026

Я в ванне дома все смываю:)

  0 Нравится
Ответить
