В Барнауле на Оби начали строительство крещенского городка. Фото
Крещение в этом году выпадает на очень морозный понедельник
14 января 2026, 16:30, ИА Амител
В Барнауле приступили к строительству крещенского городка в районе Нового моста.
На данный момент на набережной мастера уже активно высекают из снега часовню. Для комфорта горожан специалисты уложили деревянные настилы и доски, которые обеспечат удобный спуск к реке. Территория на льду, где разместятся сами купели и теплые раздевалки, уже полностью огорожена.
Ранее инспекторы ГИМС МЧС подтвердили безопасность площадки: замеры показали, что толщина льда в этом районе составляет 30–35 см. Такая прочность позволяет одновременно находиться на льду группам до 50 человек.
В 2026 году в Барнауле официально организуют две купели: на Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском (около поселка Борзовая Заимка).
Напомним, Крещение Господне православные христиане отмечает 19 января. В этом году праздник выпал на понедельник. И морозы, как передают синоптики, в этот день будут настоящие крещенские.
16:38:55 14-01-2026
Кто оплачивает расходы?
16:49:28 14-01-2026
Владимир (16:38:55 14-01-2026) Кто оплачивает расходы?... Все. но об этом не принято говорить
17:00:49 14-01-2026
Гость (16:49:28 14-01-2026) Все. но об этом не принято говорить... Ну, скажем так, попам ваши купания до лампочки. Ежегодно просят не лезть в воду, но разве наших граждан остановишь?
16:54:37 14-01-2026
Куряйтесь дураки , потом руки ноги отрежут
17:34:57 14-01-2026
Гость (16:54:37 14-01-2026) Куряйтесь дураки , потом руки ноги отрежут... Станут фигуристами.
17:33:38 14-01-2026
Скажите, а всем барнаульцам обязательно лезть в ледяную воду, или только по желанию?
18:20:52 14-01-2026
Гость (17:33:38 14-01-2026) Скажите, а всем барнаульцам обязательно лезть в ледяную воду...
Нормальные не полезут - это точно
18:32:34 14-01-2026
Гость (17:33:38 14-01-2026) Скажите, а всем барнаульцам обязательно лезть в ледяную воду... Всем, кто не лох. Кто больше залезет, тот больше не лох =)
18:55:27 14-01-2026
Гость (17:33:38 14-01-2026) Скажите, а всем барнаульцам обязательно лезть в ледяную воду... Конечно ж пожеланию. Здравомыслящий человек не полезет. Кстати- попы тоже против.
20:29:29 14-01-2026
Я в ванне дома все смываю:)