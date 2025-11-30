В Барнауле на улицах Чудненко и Взлетной прорвало водопровод
Водоснабжение планируют восстановить к вечеру 30 ноября
30 ноября 2025, 12:30, ИА Амител
В Барнауле 30 ноября произошли сразу две коммунальные аварии. Специалисты "Росводоканала" оперативно приступили к работам на улицах Чудненко и Взлетной, где из-за повреждений водопроводов нарушено водоснабжение и подтоплена проезжая часть.
На улице Чудненко, 51, поврежден водопровод диаметром 100 мм.
В результате холодная вода временно отсутствует в нескольких домах:
- ул. Чеглецова, 54, 62, 66б;
- ул. Чихачева, 17;
- ул. 5-я Западная, 56, 67;
- ул. Чеглецова, 66, 72, 70а;
- ул. Чудненко, 51, 55;
- ул. 5-я Западная, 40а-46.
Ориентировочное время устранения аварии – 20:30.
В то же время на улице Взлетной, 2г, произошло повреждение более крупного трубопровода диаметром 225 мм. Проезжую часть в районе пересечения с улицами Шумакова и Лазурная сильно залило водой, что вынуждает водителей объезжать участок по тротуарам, сообщает "Инцидент Барнаул". После ликвидации утечки коммунальные службы приступят к расчистке дороги.
12:51:48 30-11-2025
За последние 30 дней это 7 эпизод
13:57:04 30-11-2025
А где же ул. 5-ая Западная, 59 ??? Нет воды!
18:14:28 30-11-2025
Гость (13:57:04 30-11-2025) А где же ул. 5-ая Западная, 59 ??? Нет воды!... а снега завались - чего жалуетесь-л? снега наберите!!
18:13:47 30-11-2025
еще и зимы-то не было ....
19:38:47 30-11-2025
На потоке, каждую осень, после опрессовки, происходят коммунальные аварии. Ежегодно!!! Заплати за коммуналку в этом году дороже, и получи бонус-аварию на водоводе!!!
21:51:20 30-11-2025
Время 22-00, а воды все нет. Трубу диаметром 100мм.не могут 16 часов заварить!!!
22:18:03 30-11-2025
Где вода?
23:19:14 30-11-2025
Сказали губернатор с министрами, что готовы к зиме, значит, готовы. А что они к ремонту бесконечных аварий на изношенных трубах готовы, так они и не говорили. Деньги "освоили", доходы свои повысили, без воды не сидят, всё у них нормально. Награды и почетные звания со льготами ИХ ждут. Некоторые , конечно, сядут, так это может и не они будут, а замы.
00:27:24 01-12-2025
На улице 5ая западная дом 59 тоже нет воды! Время уже 00:27! Завтра понедельник, как людям быть без воды?!
05:18:14 01-12-2025
Воды нет до сих пор
06:55:33 01-12-2025
Ну это просто издевательство над народом! Мы то думали ребята оперативно работают, стараются, но они просто бездельничают раз целый суток+утро следующего дня до сих пор нет воды! Сделайте хоть что-нибудь наконец!!!!
08:35:17 01-12-2025
Вторые сутки нет воды причем ни холодной ни горячей они там что о себе думают ,надеюсь прокуратура ими займётся.
09:45:06 01-12-2025
В воскресенье ремонтники поковырялись часа четыре и благополучно разъехались по домам, ночью никто ничего не делал. Понедельник, с интересом наблюдаем дальше - труба 100 мм это вам не хухры-мухры!
10:22:42 01-12-2025
До сих пор возле ямы никого нет!!! Предлагаю всем составить заявления о причинении морального вреда с иском тысяч на 20 каждому, и хлопнуть им по ушам судом. Тогда точно впредь будут работать как надо.