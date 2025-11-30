В Барнауле на улицах Чудненко и Взлетной прорвало водопровод

Водоснабжение планируют восстановить к вечеру 30 ноября

30 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Потоп на улице Взлетной / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Барнауле 30 ноября произошли сразу две коммунальные аварии. Специалисты "Росводоканала" оперативно приступили к работам на улицах Чудненко и Взлетной, где из-за повреждений водопроводов нарушено водоснабжение и подтоплена проезжая часть.

На улице Чудненко, 51, поврежден водопровод диаметром 100 мм.

В результате холодная вода временно отсутствует в нескольких домах:

ул. Чеглецова, 54, 62, 66б;

ул. Чихачева, 17;

ул. 5-я Западная, 56, 67;

ул. Чеглецова, 66, 72, 70а;

ул. Чудненко, 51, 55;

ул. 5-я Западная, 40а-46.

Ориентировочное время устранения аварии – 20:30.

В то же время на улице Взлетной, 2г, произошло повреждение более крупного трубопровода диаметром 225 мм. Проезжую часть в районе пересечения с улицами Шумакова и Лазурная сильно залило водой, что вынуждает водителей объезжать участок по тротуарам, сообщает "Инцидент Барнаул". После ликвидации утечки коммунальные службы приступят к расчистке дороги.