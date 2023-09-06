В Барнауле починят еще три моста
На работы уйдет почти 7 млн рублей
06 сентября 2023, 09:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Дорожный комитет Барнаула ищет подрядчика для ремонта путепровода на проспекте Калинина и мостов через Барнаулку на проспекте Ленина и через Пивоварку на Пивоварской, 166. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на данные системы ЕИС "Закупки".
Начальная стоимость лота составляет 6,9 млн рублей. Большая часть суммы (3,7 млн) выделена на путепровод на Калинина. На всех объектах обновят дорожное покрытие и установят новые дорожные знаки, а на мосту через Пивоварку появятся еще и новые стальные перила.
Приступить к работе подрядчик должен будет с момента подписания контракта и закончить их не позднее 30 октября.
09:32:53 06-09-2023
мостов через Барнаулку на проспекте Ленина - А давно ли его ремонтировали? На сколько гарантия была?
09:54:48 06-09-2023
Гость (09:32:53 06-09-2023) мостов через Барнаулку на проспекте Ленина - А давно ли его ... Какие гарантии? Там не так всё устроено, не теште себя бессмысленными иллюзиями.
09:42:29 06-09-2023
"Приступить к работе подрядчик должен будет с момента подписания контракта и закончить их не позднее 30 октября." Получается мост на Новом рынке еще не откроют и будут производиться работы на путепроводе Калинина. Привет Апокалипсис!!!
09:56:28 06-09-2023
Сергей (09:42:29 06-09-2023) "Приступить к работе подрядчик должен будет с момента подпис... И что вы думаете у Барнаульцев не хватит понимания? Это ж всё для нашего блага, нужно просто потерпеть
09:50:33 06-09-2023
Угадайте с первого раза под кого тендер написан ?
10:06:26 06-09-2023
Надо на Челюскинцев мост расширять и на Советской армии!!!
10:15:10 06-09-2023
правильно, давайте на Калинина мост делать, ну а что, у нас и так мостов хватает всяких других, пусть где хотят там и ездят....да вы там что совсем решили город колом поставить? кто сроки эти придумал???
10:19:16 06-09-2023
Вы тут совсем все отупели? Или просто читать разучились? Русским по-белому написано: стоимость лота составляет 6,9 млн рублей. Что можно сделать на эти деньги? Ответ там-же в сабже: обновят дорожное покрытие и установят новые дорожные знаки, а на мосту через Пивоварку появятся еще и новые стальные перила. То есть, перевожу для тупых: залатают ямы на мостах, заменят старые знаки на новые, и перила в одном месте налепят. Всё. Никто не будет разбирать никакие мосты, никакого апокалипсиса не случится.
10:31:25 06-09-2023
Гость (10:19:16 06-09-2023) Вы тут совсем все отупели? Или просто читать разучились? Рус... А ямы латать они по ночам будут? Сильно сомневаюсь. Как минимум 1 полоса будет перекрыта, так как там рабочие будут ямы латать.
10:51:15 06-09-2023
Гость (10:31:25 06-09-2023) А ямы латать они по ночам будут? Сильно сомневаюсь. Как мини... Одни жалуются, что ремонтируют днем и мешают ездить. Другие жалуются, что ремонтируют ночью и мешают спать. Я бы со вторыми остался, спать под отбойный молоток и рык техники как то никак
14:44:16 06-09-2023
Гость (10:19:16 06-09-2023) Вы тут совсем все отупели? Или просто читать разучились? Рус... Именно это и хотел тоже заметить. На такие деньги только покрасить...
10:33:45 06-09-2023
Починят? Даже не отремонтируют?
11:13:46 06-09-2023
короче ещё года 4 жить в пробках!...
11:15:52 06-09-2023
Это называется ... "Пилити Шура ! Пилити бюджет ! Он золотой " ...