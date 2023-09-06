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В Барнауле починят еще три моста

На работы уйдет почти 7 млн рублей

06 сентября 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Дорожный комитет Барнаула ищет подрядчика для ремонта путепровода на проспекте Калинина и мостов через Барнаулку на проспекте Ленина и через Пивоварку на Пивоварской, 166. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на данные системы ЕИС "Закупки".

Начальная стоимость лота составляет 6,9 млн рублей. Большая часть суммы (3,7 млн) выделена на путепровод на Калинина. На всех объектах обновят дорожное покрытие и установят новые дорожные знаки, а на мосту через Пивоварку появятся еще и новые стальные перила.

Приступить к работе подрядчик должен будет с момента подписания контракта и закончить их не позднее 30 октября.

Барнаул Хорошие новости Дорожный ремонт

Комментарии 14

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Гость

09:32:53 06-09-2023

мостов через Барнаулку на проспекте Ленина - А давно ли его ремонтировали? На сколько гарантия была?

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Гость

09:54:48 06-09-2023

Гость (09:32:53 06-09-2023) мостов через Барнаулку на проспекте Ленина - А давно ли его ... Какие гарантии? Там не так всё устроено, не теште себя бессмысленными иллюзиями.

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Сергей

09:42:29 06-09-2023

"Приступить к работе подрядчик должен будет с момента подписания контракта и закончить их не позднее 30 октября." Получается мост на Новом рынке еще не откроют и будут производиться работы на путепроводе Калинина. Привет Апокалипсис!!!

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Гость

09:56:28 06-09-2023

Сергей (09:42:29 06-09-2023) "Приступить к работе подрядчик должен будет с момента подпис... И что вы думаете у Барнаульцев не хватит понимания? Это ж всё для нашего блага, нужно просто потерпеть

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Гость

09:50:33 06-09-2023

Угадайте с первого раза под кого тендер написан ?

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Гость

10:06:26 06-09-2023

Надо на Челюскинцев мост расширять и на Советской армии!!!

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Гость

10:15:10 06-09-2023

правильно, давайте на Калинина мост делать, ну а что, у нас и так мостов хватает всяких других, пусть где хотят там и ездят....да вы там что совсем решили город колом поставить? кто сроки эти придумал???

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Гость

10:19:16 06-09-2023

Вы тут совсем все отупели? Или просто читать разучились? Русским по-белому написано: стоимость лота составляет 6,9 млн рублей. Что можно сделать на эти деньги? Ответ там-же в сабже: обновят дорожное покрытие и установят новые дорожные знаки, а на мосту через Пивоварку появятся еще и новые стальные перила. То есть, перевожу для тупых: залатают ямы на мостах, заменят старые знаки на новые, и перила в одном месте налепят. Всё. Никто не будет разбирать никакие мосты, никакого апокалипсиса не случится.

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Гость

10:31:25 06-09-2023

Гость (10:19:16 06-09-2023) Вы тут совсем все отупели? Или просто читать разучились? Рус... А ямы латать они по ночам будут? Сильно сомневаюсь. Как минимум 1 полоса будет перекрыта, так как там рабочие будут ямы латать.

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Гость

10:51:15 06-09-2023

Гость (10:31:25 06-09-2023) А ямы латать они по ночам будут? Сильно сомневаюсь. Как мини... Одни жалуются, что ремонтируют днем и мешают ездить. Другие жалуются, что ремонтируют ночью и мешают спать. Я бы со вторыми остался, спать под отбойный молоток и рык техники как то никак

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Гость

14:44:16 06-09-2023

Гость (10:19:16 06-09-2023) Вы тут совсем все отупели? Или просто читать разучились? Рус... Именно это и хотел тоже заметить. На такие деньги только покрасить...

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Гость

10:33:45 06-09-2023

Починят? Даже не отремонтируют?

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Гость

11:13:46 06-09-2023

короче ещё года 4 жить в пробках!...

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Сергей

11:15:52 06-09-2023

Это называется ... "Пилити Шура ! Пилити бюджет ! Он золотой " ...

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