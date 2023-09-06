В Барнауле починят еще три моста

На работы уйдет почти 7 млн рублей

06 сентября 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дорожный комитет Барнаула ищет подрядчика для ремонта путепровода на проспекте Калинина и мостов через Барнаулку на проспекте Ленина и через Пивоварку на Пивоварской, 166. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на данные системы ЕИС "Закупки".

Начальная стоимость лота составляет 6,9 млн рублей. Большая часть суммы (3,7 млн) выделена на путепровод на Калинина. На всех объектах обновят дорожное покрытие и установят новые дорожные знаки, а на мосту через Пивоварку появятся еще и новые стальные перила.

Приступить к работе подрядчик должен будет с момента подписания контракта и закончить их не позднее 30 октября.